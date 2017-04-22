Под Дагдой в результате нападения ранен 22-летний Эрикс Приеде — Мистер Симпатия конкурса Мистер Латвия — 2016. Предположительно огонь по нему из охотничьего ружья открыл владелец усадьбы, которую братья Приеде в законном порядке купили на аукционе, проведенном судебным исполнителем.

Как рассказала невеста Эрика — Сидния — эти драматические события разворачивались вечером 14 апреля.



"Эрик и Марис купили с аукциона недвижимость — усадьбу Крумини в волости Андзелю Дагденского края. Накануне Пасхи они приехали туда, чтобы поговорить с хозяином — Гунтаром — и предложить ему сложить и перевезти вещи. Тот от помощи отказался, а братья поселились в бане на территории усадьбы. На третий день, 14 апреля, когда Эрик и Марис находились как раз в бане, они услышали, что кто-то приближается к их жилищу. Когда открыли дверь, то последовал выстрел", — рассказала Сидния.



Сначала из охотничьего ружья выстрелили солью в плечо брату Эрика — Марису.Второй выстрел был произведен в Эрика уже патроном ,наполненным дробью. Мужчины бросились наутек в сторону соседей, однако нападавший продолжил стрелять. Эрику Приеде второй заряд дроби попал в спину, пробив легкие. Мужчина потерял сознание.



"Стрелявший фактически изрешетил ему легкие. "Скорая" отвезла Эрика, который находился в тот момент в тяжелом состоянии, в Резекненскую больницу. Там он пролежал пять дней, а затем его перевезли в специализированную клинику в Сауриеши, чтобы прооперировать легкие. В четверг ему провели первую операцию, чтобы убрать часть дроби. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии. Ему предстоит еще одна операция", — пояснила Сидния.



Что же касается владельца усадьбы, то сразу же после стрельбы он забаррикадировался в доме. Полиция приехала на место происшествия примерно спустя два часа. Подозреваемого задержали, однако, как отмечает Синдия, есть вероятность, что его освободят из-под ареста под залог.



"Ружье, из которого стреляли в Эрика, до сих пор не нашли. Лишь в четверг снова звонил следователь и сообщил, что поиски продолжатся. Сам Гунтарс отрицает свою вину, его защищает и жена. Нам лишь остается ждать, что следствие найдет улики, и виновный понесет справедливое наказание", — резюмировала Сидния.



Пресс-центр Госполиции предоставит комментарий по этому делу в понедельник.