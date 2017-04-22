Во многих школах Резекне и края в этом учебном году преподавателям английского помогает американка Алиса Цатурова, получившая на родине престижную стипендию Фулбрайта, сообщает LTV.

Алиса Цатурова (лат. Alisa Caturova) уже восемь месяцев — с начала этого года — преподает английский во многих городских и краевых школах. У девушки степень по политологии, а интерес к Восточной Европе привел ее к заявке на стипендию Фулбрайта и желанию некоторое время поработать учителем.



«Преподавание — хороший способ почувствовать культуру интересующей меня части мира. Когда я приехала сюда, у меня было несколько целей. Я хотела помогать людям, а также почувствовать, каково жить одной в другой культуре. Это было сложно, но я горжусь этим опытом», — поделилась Алиса.

Американка заметила, что самые большие сложности у школьников — с произношением и преодолением языкового барьера, потому что на уроках упор делают на грамматику и письменные задания. Работая с учениками 12-го класса, Алиса вовлекает подростков в дискуссии и призывает высказывать свою точку зрения.



«Это очень хорошая возможность, потому что у нее правильное произношение, этому не учат в школе. Говоря по-английски с остальными, ты пополняешь свой словарный запас. Эти уроки очень ценны, на мой взгляд», — считает ученица Эвия Лайзане.

«Всегда лучше, если ты учишься у носителя языка. Он понимает все нюансы», — считает школьник Владислав Яхновец.

Алиса допустила, что некоторые могут стесняться говорить в ее присутствии.



«Но потом, в течение полугода, они начинают открываться, и сейчас им проще говорить. Некоторые и вне уроков просят у меня дополнительную помощь», — поделилась она.



В школе Малты такой помощник учителя работает впервые. Хотя американка приходит к детям всего раз в неделю, это большой плюс, потому что дети говорят на живом английском языке.