Настоящий ЗОО Диснейлэнд - так в нескольких словах описывает Латгальский зоопарк его руководитель. За неполные 50 лет существования количество видов животных, которых можно здесь увидеть, выросло почти в 30 раз, пишет портал Skaties.lv

У Латгальского зоопарка в Даугавпилсе, как у птицы или рептилии, несколько Дней рождения.



" У черепашки два Дня рождения: первый, когда мама-черепаха отложила яйцо, а второй - когда из этого яйца вылупился черепашонок. Так же и у нашего зоопарка есть два Дня рождения."- говорит Михаил Пупиньш.



Латгальский зоопарк был основан в далеком 1969 году, и находился он тогда в пос. Медуми Даугавпилсского края. Тогда в зоосаде можно было увидеть лишь семь видов животных: крота, рака, зеленую лягушку, а также карася и черепашек. Экспозиция была объединена с лабораторией, где проводились исследования. Похожая концепция сохранилась до сих пор.



Следующий этап существования зоопарка связан с усилиями местных энтузиастов-биологов организовать зоосад в городе (Даугавпилсе). С восстановлением независимости Латвии это стало возможным. С 1992 года новым адресом Латгальского зоопарка стало здание на ул. Виенибас 27.



С тех пор зоосад стал отличаться новыми идеями: экспозицией, близкими контактами с животными, средой; если есть возможность, на местах содержания животных нет решеток.



Как рассказал Михаил Пупиньш, в Латгальском зоопарке ни одно животное не сидит в "тюрьме", здесь нет животных, пойманных в дикой природе. Все питомцы уже десятками поколений размножаются в регулируемых условиях под присмотром людей.



Из-за ограниченных помещений в зоопарке нет крупных животных, но посмотреть на обитателей зоосада можно с близкого расстояния.



Всего в зоопарке в Даугавпилсе живут около 190 видов животных.