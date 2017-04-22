Некая жительница Резекне пожаловалась журналистам Bez Tabu о явлении в своем доме, которому она оказалась совсем не рада. В фирменном ополаскивателе для рта выросло «нечто» - противное и мерзкое.

"Пару месяцев не использовала этот ополаскиватель. А недавно обнаружила в голубой жидкости белое, пушистое, круглое образование. Обращаюсь к вам, чтобы выяснить что это, откуда это взялось и не опасно ли для здоровья», - заявила женщина.



Микробиологи ЛУ, которым журналисты показали «незваного гостя» удивились и без промедления подвергли его исследованию под микроскопом.



«Видны волосы (не человеческие)... Очень интересная картина... Вообще позволяет думать, что это действительно живая сущность. В таких случаях растут грибы, но не слышал, что такое может появиться в ополаскивателе рта», - рассказал исследователь Янис Лиепиньш.



В свою очередь, директор по маркетингу Oriflame Эгмонтс Галиньш поясняет: «Мы утверждаем, что продукт не несет опасности здоровью. Проблема с качеством появилась, когда одна из составляющих жидкости отделилась от основной массы. Будем исследовать, чтобы узнать, что произошло с продуктом в определенных условиях».



Представитель компании согласился прополоскать рот чудной жидкостью.