Предприятие "Latvijas Valsts ceļi" подвело итоги исследования интенсивности движения на латвийских государственных дорогах в прошлом году. С 2007 года самый большой прирост интенсивности движения наблюдался в прошлом году. По сравнению с 2015 годом она выросла на 8%. Самый большой показатель - 5832 машины в сутки. Самый большой прирост интенсивности движения наблюдался на Рижской объездной дороге А4 (Балтэзерс- Саулкалне), а самый маленький - на Даугавпилсской объездной (Калкуны - Тилти) и Резекненской объездной (А15).

Стоит отметить, что полученные данные дополняют картину «благополучия» нашего региона, наряду с исследованиями уровня безработицы и средних зарплат, количества уехавших на ПМЖ в другие страны, демографической ситуации и т. д. Складывается ощущение, что по нашим дорогам скоро просто некому больше будет ездить.