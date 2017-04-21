На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за предоставление избирательного права гражданам с 16 лет.

Автор инициативы - Филипп Капустин. Ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии о явке избирателей, он отмечает, что в выборах участвуют все меньше людей - в 2013 году меньше половины обладающих правом голоса.



Все меньше людей интересуются политикой и участвуют в демократических процессах, а пропорционально меньшее число избирателей уменьшает легитимность выборов.



Цель инициативы состоит в содействии социальной активности за счет увеличения числа людей, участвующих в выборах.



Капустин предлагает внести поправки в 8-ю статью Конституции, которая предусматривает, что избирательным правом обладают граждане Латвии начиная с 18 лет.