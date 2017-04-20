20 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Никчемная политика действующей власти загоняет город в стагнацию.
2. На фоне других самоуправлений Даугавпилс существенно проигрывает в освоении Еврофондов.
3. Отсутствие действий за громкими словами мэра.
4. Как переписывается история на кануне выборов.
5. Раймонд Паулс назвал ответственных в аферах Krājbanka.
6. Недовольство жителей вывозом мусора в городе нарастает.
7. Пустые слова и противоречия Александра Мирского.
8. Опрос горожан выявил крайне негативное отношение даугавпилчан к действующей власти.
9. Экс-глава КНАБА о работе структуры на фоне личностных связей.
10. Приближающиеся выборы и важность активности горожан.
Программа "Игры престолов" от 20 апреля доступна в записи эфира.
1. Никчемная политика действующей власти загоняет город в стагнацию.
2. На фоне других самоуправлений Даугавпилс существенно проигрывает в освоении Еврофондов.
3. Отсутствие действий за громкими словами мэра.
4. Как переписывается история на кануне выборов.
5. Раймонд Паулс назвал ответственных в аферах Krājbanka.
6. Недовольство жителей вывозом мусора в городе нарастает.
7. Пустые слова и противоречия Александра Мирского.
8. Опрос горожан выявил крайне негативное отношение даугавпилчан к действующей власти.
9. Экс-глава КНАБА о работе структуры на фоне личностных связей.
10. Приближающиеся выборы и важность активности горожан.
Программа "Игры престолов" от 20 апреля доступна в записи эфира.