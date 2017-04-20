Минфин рассматривает возможность увеличить акциз на топливо, чтобы частично компенсировать потери бюджета от налоговой реформы. Планируют, что ставка будет расти ежегодно — до 2021 года.

Повышение акциза на топливо — мера необходимая, утверждает Министерство финансов. По подсчетам ведомства, недобор бюджетных средств в первый год налоговой реформы может составить 235 млн. евро. Компенсировать потери бюджета можно, если увеличить налоги на потребление.



Международные автоперевозчики уже открыто заявили Минфину, что будут заправляться топливом в соседних Литве или России, где оно дешевле. глава Ассоциации торговцев топливом Мартиньш Стиранс говорит, что повышение акциза приведет к обратному эффекту: налоги уйдут в другую страну. Глава ассоциации прогнозирует: повышение акциза вновь может привести к росту доли контрабандного топлива, с чем сейчас почти что удалось справиться.

Напомним, что в Латгалии, ввиду очень высокого уровня безработицы, жители населенных пунктов вблизи латвийско-российской границы подрабатывают на продаже топлива из России. А с повышением акциза клиентов у них прибавится, т.к. покупать топливо в Латвии и сейчас дорого, а если станет еще дороже, у многих водителей самого бедного региона страны выбор стоять уже не будет: они однозначно поедут заправляться на российские АЗС. При экономном расходе полного бака хватает почти на неделю, именно с такой периодичностью латвийцы могут вьезжать в РФ.



Отметим однако, что высказываются и более оптимистичные мнения. Например, Экономист Вячеслав Домбровский отмечает, что повышение акцизного налога на горючее, конечно, приведет к росту цен и на топливо, и другие товары, но повышение не будет большим. По его словам, при реализации налоговой реформы у людей появится больше средств, а значит, они смогут оплатить более дорогое горючее.