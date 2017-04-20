Государственное Агентство регионального развития регулярно проводит оценку различных показателей, характеризующих уровень развития и привлекательности самоуправлений для инвесторов.

По индексу территориального развития, который является суммарной оценкой наиболее значимых показателей работы самоуправления, Даугавпилс занимает предпоследнее 118 место из 119 административно-территориальных единиц Латвии.

Индекс территориального развития Даугавпилса имеет отрицательный показатель и равняется -1.621. В сравнении с 2013 годом этот показатель ухудшился на 0.31.



Исходя из данных Государственного Агентства регионального развития наглядно видно, что вопреки словам властей Даугавпилса о динамичном рывке в развитии и повышенном интересе со стороны инвесторов, город за последние годы все больше теряет свои былые позиции. Это подтверждает и стабильно высокий уровень безработицы, толкающий население города покидать Даугавпилс в поисках работы и стабильности.