Вандализм в Даугавпилсе - явление к сожалению, давнее и постоянное. Периодически от рук некоторых горожан страдает городское имущество. В этот раз досталось скамейкам в микрорайоне Крепость.

Во время Пасхальных выходных в парке в Крепости были повреждены 4 новые скамейки, установка которых вместе с урнами была закончена как раз перед праздниками - 13 апреля. Скамейки были вырваны из креплений, повреждены также деревянные части.



В то время, когда одни жители просят установить для удобства скамейки, другие их тут же ломают. Управляющий Крепостью Я. Островскис призвал горожан относится с уважением к чужой работе и усилиям сделать район более благоустроенным, а также сообщать в полицию об актах вандализма.