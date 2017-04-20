Водителям, направляющимся в сторону Белорусской границы теперь стоит считаться с тем, что на дорогу придется потратить куда больше времени, чем обычно. Причиной тому - начавшиеся ремонтные работы на дороге Даугавпилс-Скрудалиена- Белорусская граница на участке от границы города Даугавпилса до пос. Мирный.

Ранее там были уложены нижние слои дорожного покрытия, теперь началась укладка верхнего слоя асфальта.



Планируется также обновить шесть автобусных остановок, построить автобусный павильон и наладить организацию движения: установить барьеры, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. В ходе ремонтных работ планируется построить 4 перекрестка: с Даугавпилсской объездной дорогой (Таборе-Лауцесе), с дорогой Даугавпилс-Элерне-Лиелборне, и с двумя дорогами в Лауцесской волости. На ремонтируемом участке дороге будет ограничение скорости до 50 и до 70 км.ч.

Работы проводит фирма SIA "Binders", их стоимость составляет 3,6 млн. евро. Средства взяты из Европейского фонда регионального развития. Завершить работы планируется к середине лета.