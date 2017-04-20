Несмотря на практически ежедневные напоминания Государственной пожарно-спасательной службы об опасности, которую несут поджоги сухой травы, и о штрафах, в Латгалии каждый день выгорают целые гектары. За минувшие сутки в регионе снова выгорело 13,1 га.

Самые крупные по площади пожары были зафиксированы в Даугавпилсе (на ул. Гулбью выгорело 7 га прошлогодней травы) и в Даугавпилсском крае (в Науенской волости выгорело 3 га травы).



Вчера пожарные также выезжали в Медумскую волость, где загорелась машина, а также в Науенскую волость, где горела крыша нежилого двухэтажного здания.