Противостояние между Западом и Россией проходит не только в военных штабах и в СМИ, оно и на сцене концертных залов. Оркестр и хор армии США в Европе в рамках своего европейского турне даст в этом месяце два концерта в Латвии. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, намеревавшийся выступить в Латвии в позапрошлом году, в страну просто не пустили.

Концерт в Даугавпилсе состоится 25 апреля, в 18:00, в Доме Единства по адресу ул. Ригас, 22. Вход на концерт свободный.



Оркестр Армии США в Европе состоит из 65 музыкантов концертного и марширующего оркестров, 35 музыкантов церемониальной группы, джазового коллектива “USAREUR Standard”, диксиленд-группы “Rhine River Ramblers”, духовой рок-группы “The MusikBrigade” и ансамблей классической камерной музыки. Музыканты принимаются в оркестр на конкурсной основе, а многие из них перед началом военной службы были профессиональными музыкантами или преподавателями музыки. Многие музыканты оркестра получили музыкальное образование в престижных университетах и консерваториях.



Оркестр и хор Армии США в Европе под предводительством Двейна Милберна базируется в Зембахе, Германия. Оркестр был основан в 1940 году. Вместе с Хором солдат Армии США в Европе оркестр является третьей по величине музыкальной единицей армии США и главным музыкальным посланником армии США в Европе.



Хор Армии США в Европе основан в 1963 году, и его возглавляет лейтенант Тейлор Крисвел. Концерты не только мотивируют солдат, но и укрепляют отношения между американцами в Европе и принимающими странами. В отличии от своих коллег из оркестра хористы не были музыкантами до начала службы. Они были выбраны из различных подразделений на конкурсной основе и прошли интенсивное вокальное, хореографическое и актерское обучение.