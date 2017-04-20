Сегодня финансовый комитет думы поставит точку в трагедии, случившейся 10 лет назад. Пострадавшим от несчастного случая женщинам будет выплачена компенсация в размере 70 803 евро. Соответствующее решение сегодня принимает Финком.

Многие горожане помнят ЧП, которое потрясло город 10 лет назад. Трагедия произошла 30 октября 2007 года. Две женщины, сушившие и гладившие белье в детском саду Nr. 5 в Даугавпилсе, получили тяжелейшие травмы, которые привели к ампутации рук. Руку 49-летней женщины, которая 18 лет работала в детском саду, затянуло в крутящийся барабан с подогревом, через который пропускают простыни и пододеяльники, — обычное для каждой прачечной оборудование. На крик в помещение вбежала ее 23-летняя беременная дочь и попыталась помочь матери. В результате и ее рука попала под барабан. Для высвобождения травмированных женщин из Риги прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.



Как сообщили в полиции, женщины получили травмы правых рук – переломы и ожоги.Как было выявлено позднее, сушильный аппарат не был оборудован защитной рамой, в результате чего и произошел несчастный случай.



Пострадавшие были доставлены в Ригу. Было принято решение об ампутации правых рук до локтя. В результате обе женщины получили пожизненную инвалидность.



По факту произошедшего был начат уголовный процесс, ответчиком в котором была определена Даугавпилсская дума. Судебный процесс пострадавших женщин с городским самоуправлением, о взыскании компенсации, занял почти 10 лет. Последнее решение Латгальский окружной суд принял 4 июля 2016 года. Сегодня на заседание финкома вынесен проект решения, согласно которому, в обеспечение решения суда будет выделена сумма компенсации - 70 803 евро. Деньги будут взяты из средств бюджета на непредвиденные расходы. Также, спустя 10 лет после трагедии, самоуправление приняло решение провести служебное расследование, чтобы установить виновное в трагедии должностное лицо, к которому, возможно, будет выставлен регрессивный иск.



"Наша" более чем уверена, что в городе не найдется ни одного человека, кто бы не согласился с тем, чтобы пострадавшие женщины получили эту компенсацию. Тем более, что для победы им пришлось выдержать 10 лет судебных разбирательств. В их-то состоянии.



Но нельзя не удивиться следующему: почему самоуправление довело ситуацию до того, чтобы дело длилось так долго и закончилось на крайне невыгодной для думы ноте? Почему нельзя было решить вопрос с компенсацией сразу же? Почему-то кажется, что в случае мирного соглашения, и сумма компенсации из городского бюджета могла бы быть меньше, прояви чиновники чуть больше понимания, такта и сочувствия.

Очевидцы из зала суда говорили, что во время процесса позицию думы неоднократно называли "циничной". Самоуправление заявило, что в виде помощи женщинам городские власти были готовы предоставить женщинам работу, "но они почему-то к нам за другой работой не обратились". Странно, почему? Почему люди, оставшиеся на всю жизнь инвалидами, должны годами доказывать свою правоту в суде?



Самоуправление запустило ситуацию. Об этом свидетельствует и тот факт, что только сейчас, спустя 10 лет, дума намерена провести служебную проверку. Почему нельзя было провести ее раньше - тоже большой вопрос.