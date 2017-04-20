Жители Латвии по-прежнему в более значительной степени, чем литовцы и эстонцы, оценивают свою жизнь как менее безопасную, причем по всем пяти параметрам индекса. В основном люди беспокоятся о доступности качественных услуг здравоохранения, также жителей волнует риск провести старость в бедности, такие результаты показал исследование Индекса безопасности Латвии, которое провело страховое общество ERGO.
В 2017 году общий Индекс безопасности Латвии составил -10 (в 2015 году он был равен -12), а Литвы -6 (ранее -4). В свою очередь, в Эстонии в этом году он увеличился на 5 пунктов и достиг +11.
Исследование Индекса безопасности проводится, чтобы выяснить, насколько жители стран Балтии уверены в стабильности своей жизни и тех ее наиболее важных сферах, где чаще всего возникают риски. Речь идет о материальном и финансовом положении, трудоустройстве, здоровье, физической безопасности и криминогенной ситуации, а также стабильности государства и национальной безопасности.
Жителей Латвии, как и население Литвы и Эстонии, по-прежнему больше всего беспокоят вопросы, касающиеся здоровья – в этом измерении во всех трех странах были получены самые низкие оценки. 73% жителей Латвии боятся того, что в случае болезни не смогут оплатить медицинские услуги, а 74% – того, что могут заболеть настолько серьезно, что понадобится длительное лечение.
Также в Латвии на три индекс-пункта возросло ощущение неуверенности из-за возможности потерять свои финансовые доходы. В то же время значительно улучшился показатель индекса в отношении трудоустройства – с -17 два года назад до -13 в этом году, что означает, что люди в Латвии становятся все более уверены в наличии работы. В свою очередь, на 4 пункта увеличилось количество людей, беспокоящихся о бедной старости. В общей сложности 70% жителей Латвии живут в тревоге насчет того, что в старости они будут бедными.
В ходе опроса в этом году обнаружилось большое отличие в настроениях жителей Латвии относительно стабильности государства и национальной безопасности.Опасения людей в этой области по сравнению с 2015 годом уменьшились с -29 до -26 индекс-пунктов. Также уменьшилась тревога относительно возможного военного конфликта на территории Латвии. В то же время 80% населения Латвии беспокоятся о возможности экономического кризиса, и эти опасения по сравнению с 2015 годом увеличились.
Исследование Индекса безопасности проводится, чтобы выяснить, насколько жители стран Балтии уверены в стабильности своей жизни и тех ее наиболее важных сферах, где чаще всего возникают риски. Речь идет о материальном и финансовом положении, трудоустройстве, здоровье, физической безопасности и криминогенной ситуации, а также стабильности государства и национальной безопасности.
Жителей Латвии, как и население Литвы и Эстонии, по-прежнему больше всего беспокоят вопросы, касающиеся здоровья – в этом измерении во всех трех странах были получены самые низкие оценки. 73% жителей Латвии боятся того, что в случае болезни не смогут оплатить медицинские услуги, а 74% – того, что могут заболеть настолько серьезно, что понадобится длительное лечение.
Также в Латвии на три индекс-пункта возросло ощущение неуверенности из-за возможности потерять свои финансовые доходы. В то же время значительно улучшился показатель индекса в отношении трудоустройства – с -17 два года назад до -13 в этом году, что означает, что люди в Латвии становятся все более уверены в наличии работы. В свою очередь, на 4 пункта увеличилось количество людей, беспокоящихся о бедной старости. В общей сложности 70% жителей Латвии живут в тревоге насчет того, что в старости они будут бедными.
В ходе опроса в этом году обнаружилось большое отличие в настроениях жителей Латвии относительно стабильности государства и национальной безопасности.Опасения людей в этой области по сравнению с 2015 годом уменьшились с -29 до -26 индекс-пунктов. Также уменьшилась тревога относительно возможного военного конфликта на территории Латвии. В то же время 80% населения Латвии беспокоятся о возможности экономического кризиса, и эти опасения по сравнению с 2015 годом увеличились.
Судя по тому, как используются средства в здравоохранении и той порочной практики, что заработать адекватные деньги на своё содержание, почти не где, такая перспектива ожидает большинство и с гарантией.
Судя по тому, как используются средства в здравоохранении и той порочной практики, что заработать адекватные деньги на своё содержание, почти не где, такая перспектива ожидает большинство и с гарантией.
Что при царе-батюшке, что при твоих комуняках, что при нынешней власти.
Понимаешь, важно использовать мозги и трудолюбие, а не только свою плесень и пальцы, как у тебя, при оскорблении других.
Другой вопрос, что когда в дом приходит серьёзный недуг, то для большинства людей и в особенности стариков, это почти смертельный приговор.
У кого-то, есть возможность использовать весь арсенал медицины, оплачивая не дешёвые услуги, а кому-то это банально не по карману, - вот и мрут люди, как мухи.
У нас тут сосед есть, из сильно пьющих и почти бездомных, так он (всё же) насобирал и купил себе гроб. Когда спросили, может надо было здоровьице поправить а не сразу гроб покупать, он ответил лаконично и честно - на это у меня денег точно не хватит, а так, хоть в землю закопают по людски, а не в мешке, как последнюю скотину.
Вот такие реалии, - грустно это всё.
А с тобой мудозвоном-треплом подпиндосным я общаться здесь не собираюсь.Видно сразу ЧМО Бездельное ты.Целыми днями ошиваешься здесь на местном портале,дома заняться нечем.Пытаешься самоутвердиться виртуально когда в реальности ты ПУСТОЗВОН И НАЦИК.Тебе к психиатру придурок.
А с тобой мудозвоном-треплом подпиндосным я общаться здесь не собираюсь.Видно сразу ЧМО Бездельное ты.Целыми днями ошиваешься здесь на местном портале,дома заняться нечем.Пытаешься самоутвердиться виртуально когда в реальности ты ПУСТОЗВОН И НАЦИК.Тебе к психиатру придурок.
А относительно общения, так кто же тебя неволит тут тошнотить?
И самоутвердится мне есть где, вот дед вернётся из поездки, пойду ветеранам войны полы мыть, вот там и будет утверждение моим взглядам. Чуешь утырок, о чём слог? )