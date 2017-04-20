Прошло два дня с начала подачи списков партий для участия в муниципальных выборах 2017. В Даугавпилсе списки от кандидатов принимаются с 18 апреля. На вечер 19 апреля подано было 5 списков от различных политических сил. Общее количество кандидатов в депутаты - 84 человека.
Напомним, что выборы в местную думу пройдут 3 июня. Избирателям заранее были разосланы письма с информацией, на каком избирательном участке человек должен голосовать.
Так если исходить из его выкладок, то выходит, что власть ни когда не может быть приемлемой, пока существует хотя бы гипотетическая возможность того, общество имеет основательные "болячки".
Именно Левэрт впервые вывел зависимость, между состоянием общества и состоянием власти. Этот "проказник" считает, что в больном обществе, по определению, не может быть здоровой, продуктивной и дееспособной власти. Во дела. )