Прошло два дня с начала подачи списков партий для участия в муниципальных выборах 2017. В Даугавпилсе списки от кандидатов принимаются с 18 апреля. На вечер 19 апреля подано было 5 списков от различных политических сил. Общее количество кандидатов в депутаты - 84 человека.

Напомним, что выборы в местную думу пройдут 3 июня. Избирателям заранее были разосланы письма с информацией, на каком избирательном участке человек должен голосовать.