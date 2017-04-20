В ближайший год Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) обещает разместить по всей стране около 150 станций для подзарядки электромобилей. Их появления особенно ждут в Латгалии, где владельцы дружелюбных к природе авто оказались отрезаны от такой инфраструктуры, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Несколько лет назад в Латвии заработала программа господдержки продвижения повсеместного использования электромобилей - Финансовый инструмент изменения климата. В ее рамках самоуправления получили возможность приобрести дружелюбные к природе транспортные средства за половину их стоимости.



Латгалия не осталась в стороне. Всего на востоке страны зарегистрировано 12 «зелёных» авто - в Даугавпилсе, Гулбене, Илуксте, Резекненском крае и Вараклянах. Однако их использование сильно ограничено, так как зарядные станции практически отсутствуют, а энергии аккумулятора хватает максимум на 140 километров пути. Вот и выходит, что если заряжаться от обычной розетки, то дорога из Резекне в Ригу может растянуться на 2 дня.



Чтобы устранить этот недочет, в Латвии запустили проект строительства зарядных станций. Как пояснил представитель ДБДД из отдела управления и координации электромобилей Паулс Бейнарович, при поддержке европейских фондов в ближайшие годы на всех главных магистралях страны будут размещены подобные пункты:



«С электромобилями и станциями подзарядки, как в известном выражении про курицу и яйцо. Что первое? Яйцо или курица? - то же самое и сейчас. Люди не покупают электромобили, потому что не могут далеко на них уехать, их негде подзаряжать, а предприниматели не строят станции, потому что нет автомобилей, которые нужно заряжать. Строить станцию, у которой не будет клиентов - это неразумное вложение денег.



В Латвии использование электромобилей активно поддерживается. Если у тебя есть такой автомобиль, то не нужно платить транспортный налог, бесплатными будут первая регистрация и номерные знаки, электромобили могут передвигаться по полосам общественного транспорта, а также парковаться бесплатно на муниципальных парковках».



Руководитель Лузновского поместья Ивета Балчуне пользуется электромобилем больше года. Стоит отметить, что это единственное "зеленое авто" в Резекненском крае предлежит самоуправлению. Балчуне отмечает, что этот вид транспорта - весьма удобный, но, несмотря на все преимущества и экологию, трудности с подзарядкой не позволяют максимально эксплуатировать его, особенно если надо ехать в другой город:



«Для меня это идеальная машина, но проблема в зарядках. В Даугавпилс я езжу, тоже по рабочим делам, но там, как мы говорим, работает солидарность автомобилей, потому что Даугавпилсский университет тоже закупил электромобили, и у них междузарядка есть - такая же, как в Лузнавском поместье. И тогда это занимает 4 часа. Мы договариваемся, и мне позволяют солидарно зарядиться там».



Неожиданной проблемой для Иветы стала поездка в Эстонию. Хотя вначале всё казалось просто: ведь у наших соседей давно действует сеть из 160 станций зарядки. Однако добравшись до Валги, Ивета узнала, что их вилка зарядного устройства не предусмотрена для наших машин. Эстонцы используют японские электромобили, а в нашей стране - европейские. Ну а пока она мечтает добраться хотя бы до Риги и ждет появления заправочных станций в Резекне и Екабпилсе.



Кстати, как сообщили специалисты управления городской собственности Резекне, на последнем заседании думы было принято решение сдать в аренду землю под строительство зарядной станции:



«13 апреля 2017 года Резекненская дума приняла решение сдать в аренду участок земли 64 кв.м на улице Базницас. Сейчас там находится автостоянка, напротив находится кафе, церковь, рынок, дума. То есть это центр города, где все могут остановиться, заехать и свободно выехать».



Это только первая станция в городе. В будущем планируется открыть еще две. Стоимость одной такой заправки - примерно 50 тыс. евро. Общие затраты на проект около 8.5 миллионов. На первое апреля этого года в Латвии зарегистрировано 267 электромобиля. Программа строительства сети станций подзарядки рассчитана до конца 2021 года.