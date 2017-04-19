Уже по сложившейся годами традиции, говорить наиболее громко и уверенно о развитии Даугавпилса и стремительно растущем уровне благосостояния его жителей, принято аккурат накануне очередных выборов. В то же время, в противовес словам, всегда есть факты. И факты эти, как правило, идут вразрез с уверениями властей.

Так, свидетельством печальной реальности, выступают данные ЦСУ о средней заработной плате по Латвии. Так, Даугавпилс возглавляет список по самой низкой зарплате в стране. В период на 2015 год она составила 632 евро в месяц, в то время как в Риге средняя заработная плата составила - 1048 евро. Печально, что по данному показателю Даугавпилс обгоняет даже города Резекне и Екабпилс, где ситуация с уровнем зарплат складывается для жителей более благоприятно.



Если рассматривать уровень безработицы, то Даугавпилс также находится в лидерах, уступая в количестве людей, не имеющих возможности заработка, только Резекне.



В то же время, градоначальник неоднократно делал акцент на то, что доверять статистическим данным нельзя. И в этом "Наша" с ним полностью согласна. Только, к сожалению, в обратной пропорции. Так, например, если самоуправлению выгодно не соглашаться со статистикой, добавляя городу населения, то по факту, если учесть, что часть уехавших из Даугавпилса людей, осталась задекларирована в городе, реальное количество горожан существенно ниже статистики. То же самое касается и уровня заработных плат. Если из статистических данных исключить сотрудников муниципальных предприятий и чиновников, то фактическая заработная плата половины горожан едва превышает 400 евро. Говоря об уровне безработицы, то и эта величина весьма относительная. Далеко не все реальные безработные Даугавпилса встают на учет в Государственное Агентство занятости, поэтому, объективно, можно предположить, что реальный уровень безработицы в нашем городе выше той, которую предоставляет статистика.



К сожалению, ситуация от года к года лучше не становится. Эксперты связывают это с неправильной политикой Даугавпилсской думы и неверно расставленными приоритетами, при которых благоустройство города поставлено в первоочередные задачи, а забота о благосостоянии людей не решается в принципе.