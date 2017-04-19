"Наша" уже рассказывала о тех политических последствиях, которые в истории города произвел "дворцовый переворот" 2009 года, и последующее за ним убийство вице-мэра Немцова. Активность избирателей резко упала. Какой смысл приходить на избирательный участок, если затем депутатов все равно перекупят и все сделают по-своему?

Как менялась картина посещений избирательных участков в городе, хорошо показывает статистика Центральной избирательной комиссии. Так, на выборы самоуправления Даугавпилса в 2001 году пришли 41 039 избирателей из 57 000, имеющих право голоса. В 2005 году на выборах самоуправления голосовать пришли 32 тысячи человек, а на выборах 2009 года их число еще увеличилось до 34 тысяч.



Затем, в 2009 году, избранного большинством избирателей мэра Рихарда Эйгима сместили с должности, как теперь говорится в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой,- за взятку в 200 тысяч, а через полгода был убит фигурант этого дела - вице-мэр Григорий Немцов. Тот самый единственный человек, который мог бы рассказать все о связи между взяткой и поставленным на пост главы самоуправления Я.Лачплесисом.



Подобные дворцовые игры вогнали избирателей в состояние апатии. На выборы в Сейм в 2011 году пришли голосовать только 31 тысяча избирателей.



Подлинный провал случился во время последних выборов самоуправления в 2013 году - на участки явились только 23 000 человек. Даже выборы в Сейм пользовались большей популярностью у жителей Даугавпилса, на них проголосовали 27 500 человек. Выборы в Европарламент, практически, оставили город равнодушным - голосовать пришли 14 500 жителей Даугавпилса из 60 790, имеющих право голоса.



В общем, смена настроений горожан после событий 2009 года очевидна. Популярность выборов в самоуправление падает. Голосовать, как обычно, приходят наиболее обязательные граждане - люди старшего возраста. Этим объясняется небывалая щедрость нынешней думы, проявленная в последнем предвыборном году, и выразившаяся в максимальном количестве всевозможных предоставленных льгот. Однако, даже среди людей старшего возраста политика, проводимая нынешним составом думы, популярностью не пользуется. Что уж говорить про молодежь и жителей среднего возраста - они на себе ощущают экономический застой в городе, отсутствие нормальных условий для жизни, растущую безработицу и, как следствие, снижающиеся зарплаты.



Опрошенные "Нашей" эксперты всерьез полагают, что явка на нынешние выборы в самоуправление может стать рекордно низкой. Четыре года застоя и апатии могут привести к тому, что на участки придут не более 20 000 избирателей. Что называется, по привычке. И результат будет, в этом случае, предсказуем.



Надежду на изменение ситуации в городе дает лишь проведенный недавний опрос, о результатах которого "Наша" уже рассказывала. Подавляющее большинство населения города недовольно не только нынешним мэром (не только из-за причастности к делу о подкупе, но и из-за фактического бездействия на своем посту), но и всем составом думы, в целом. Подавляющее большинство нынешних депутатов думы себя дискредитировали. Это позволяет надеяться на кардинальные изменения в политической жизни города.