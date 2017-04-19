Заработная плата выше 6000 евро в месяц в Латвии — редкость - от общего числа работников ее получают менее 0.5%. Тем не менее, и она оказывает значительное влияние на благосостояние правящей элиты, пишет "Неаткарига".

Размер средней зарплаты, к которой привязаны зарплаты депутатов, министров, различных госслужащих, в значительной мере зависит от экстремальных зарплат, хотя с точки зрения статистики, ситуация в стране показывается в значительно более приукрашенном виде в сравнении с реальной.



Центральное статистическое бюро (ЦСБ) в дополнении к средней заработной плате рассчитывает также медиану, без учёта крайних значений. Например, без учёта зарплаты руководителей госпредприятий вроде Гауса (AirBaltic), получающих более миллиона евро в год. И тогда цифры становятся значительно более реалистичными.



По словам представителя ЦСБ Лии Лусте, главы отдела статистики, ЦСБ рассчитывает медиану, исходя из доступной в СГД информации о доходах работников. Эти данные показывают, что средние арифметические доходы в 2015 году примерно в 1,3 раза превышают медиану.



Оказывается, даже по данным за прошлый год, заметно, что это соотношение неизменно. Средняя зарплата в стране в 2016 году составила 859 евро. В то время как медиана - 658 евро, т. е. в 1,3 раза меньше. Именно этот показатель объективно демонстрирует, сколько именно мы зарабатываем и насколько хорошо живём. А также дотвечает на вопрос, почему Министерство финансов все еще говорит о росте благосостояния, обещая, что к 2020 году средняя зарплата на бумаге будет превышать 1000 евро в месяц, а наделение не видит повода для оптимизма.