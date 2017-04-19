В пятницу, 21 апреля, в 13:00 в видеозале даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко состоится дискуссионный форум – семинар и пресс-конференция с участием международных специалистов в области искусства. Мероприятие будет посвящено открытию нового выставочного сезона, а также экспонированию в центре Ротко оригинальной работы всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка.

В апреле даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко, помимо открытия нового сезона, празднует и свой четвертый день рождения. В этом году центр приготовил особый подарок для всех своих посетителей – впервые в истории искусства Латвии будет выставлена оригинальная работа норвежского художника с мировым именем - Эдварда Мунка. В остальных выставочных залах Арт-центра также будут открыты 6 новых проектов, в которых отражаются актуальные темы регионального, латвийского и мирового искусства.

Участники дискуссии:

Лигита Пуджа (советник по вопросам внешних связей Союза Самоуправлений Латвии);

Ивонне Геислере (реставратор и заведующая коллекцией Художественного музея Тронхеима в Норвегии);

Янс Арне (художник из Норвегии);

Эрин Лаврор (художница из Великобритании, автор выставки „ОНОМАТОПЕЯ”);

Ричард Денни (художник из Австралии, автор выставки «Эра Тишины»);

Санри (Сандра Поплавска-Римицане, художница из Даугавпилса, автор выставки «Коммуникация – это ключ»);

Линда Зивере (художница из Дании, автор выставки «В тишине»);

Силва Линарте (художница из Даугавпилса, участница конкурса Латгальских художников «Формы тишины и пустоты»);

Альбинас Волошкевичус (куратор выставки «Х: КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА – ЧЕРНОБЫЛЬ 30» из Литвы).



Рабочий язык дискуссии – латышский и английский.

Модераторы дискуссии: Марис Чачка и Ингла Геджуне.

Количество мест ограничено. Заранее подать заявку на участие можно, написав на э-почту inita.paegle@daugavpils.lv или позвонив по телефону 26126743.

Торжественное открытие нового выставочного сезона состоится в 16:00.

Контактная информация:Инита Паэгле (Inita.paegle@daugavpils.lv, +371 65430273)