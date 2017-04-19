До выборов в самоуправление осталось чуть больше месяца, поэтому уже смело можно сказать - предвыборная гонка вышла на финишную прямую. Политическая агитация на этом этапе, как правило, приобретает новые краски, всплывают новые факты, звучат новые разоблачения. А когда нового компромата нет и твой политический конкурент в глазах избирателей честней, сильней и влиятельней, для горе-пиарщиков, остается только одно - вытащить что-нибудь "жареное" из прошлой жизни. А если это жаренное, и не совсем жаренное - не беда, достаточно переврать цифры, поменять фамилии, ведь спустя семнадцать лет мало кто вспомнит даты и уж тем более детали дела.

Именно по такому принципу работают, прикормленные думой и лично мэром Даугавпилса некоторые городские СМИ. И вот конкретный пример.



В одной из последних программ Даутком «внушал» горожанам историю краха завода химического волокна, назвав главным виновником всех бед Рихарда Эйгима.



- Так, в 2000 году Рихард совместно с судебным исполнителем Лидией Скрейей уничтожает завод химического волокна, - сообщает журналист Дауткома Лариса Кирилова.



Судя по всему, в угоду своему политическому покровителю, Даутком все больше и основательнее погрязает во лжи. Завод химического волокна окончательно обанкротился в 2000 году, о чем, кстати, и было озвучено в программе. Вот, только, забыли в программе добавить, что в это время мэром Даугавпилса был Алексей Видавский, а не Рихард Эйгим. Именно действия , а точнее полное бездействие городской власти лишило людей работы и средств к существованию. А Эйгим, в то время - молодой предприниматель, как раз пытался сохранить для людей работу, спасти ситуацию, но со стороны самоуправления последовала не реальная помощь, а настоящие палки в колеса. Об этом сейчас не знает молодежь и, возможно, забыли другие, но заводчане помнят все.

- На заводе химволокна я работала с 1987 года и до закрытия — контролером во втором шелка. Вспоминая те времена, могу сказать, что было меньше работы, стало меньше заказов, в результате люди были на сокращенной неделе и оклады были маленькие. Когда на завод пришел г-н Эйгим, ситуация улучшилась. У людей была какая-то уверенность в завтрашнем дне — были заказы, люди работали, оплата труда была регулярная. Были у нас бесплатные обеды. Многие считают, что это очень мало, но, хочу сказать, что это очень экономило бюджет семьи, - рассказывает Арина.





- Я пришла на завод сразу после школы и проработала на заводе химволокна в общей сложности 20 лет, поэтому для меня этот завод был очень родным. В последние месяцы была очень большая задержка по зарплате, мы месяцами не получали зарплату, перебивались кто как мог. Все это происходило при Видавском — тогда Видавский был мэром. Была очень большая надежда, что нас все-таки спасут. Мы очень верили в г-на Эйгима. И были рады тому, что он пытается что-то сделать с заводом. Различные митинги проходили. Весь завод стоял прямо горой за него, - вспоминает Светлана.



Вот и судите сами, кто и как заботился о людях, о сохранении рабочих мест и создании новых предприятий. Кстати, Рихард Эйгим был единственным мэром Даугавпилса, при котором с нуля без европейских денег было запущено новое производство - асфальтовый завод, и сделать это он успел за 2 года нахождения на посту председателя городской думы (с марта 2001 по апрель 2003).