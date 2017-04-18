7 апреля 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялась презентация уникальной книги на белорусском языке - “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе”, посвященной одноименному международному фестивалю. Методическое, этнографическое и краеведческое издание тиражом 100 экземпляров выпущено в свет на средства Даугавпилсской городской думы.

Литературный вечер открыла песня “Кирмаш-кирмашок” на слова Галины Сонтоцкой, музыку Вечеслава Петрова в исполнении ансамбля “Купалинка”. И это неслучайно, поскольку премьера песни состоялась на фестивале “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” и она стала его гимном. А теперь у фестиваля есть и своя книга-летопись.

Открывая праздничный вечер, руководитель ЦБК Жанна Романовская поздравила всех с праздником Благовещения и отметила символичность событий: Центр белорусской культуры издал свою первую книгу и произошло это в год, когда ЮНЕСКО и весь мир празднуют 500-летие книгопечатания от Франциска Скорины. Что также символично, презентация книги проходила в день установления дипломатических отношений между Латвией и Беларусью.

Книга знакомит читателей с историей Международного фестиваля народной культуры “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе”, который стал значительным событием в жизни белорусской диаспоры Латвии, а также содержит сценарии всех шести фестивалей с фотографиями, списками ансамблей-участников, гостей, исполнителей ролей. О значении фестиваля “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” в культурной жизни города говорил в своей поздравительной речи консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Дмитрий Константинов. Первый экземпляр книги с дарственной надписью и благодарностью за плодотворное сотрудничество и поддержку фестиваля был торжественно передан Генеральному консульству Республики Беларусь в Даугавпилсе.

Другой многолетний и надежный партнер ЦБК – белорусское культурно-просветительское общество “Уздым”, также был удостоен добрых слов благодарности и дарственной книги. В свою очередь, правление “Уздыма” поздравило редколлегию с успешным проектом издания книги.

Соучредитель “Уздыма” и многолетний сотрудник культуры Евгения Гуляева отметила высокое качество книги и ее дизайн, важность события в продолжении выпуска изданий на белорусском языке в Даугавпилсе.

Книга написана на колоритном белорусском языке с элементами полонизмов, русизмов и бытовой разговорной лексики, что неудивительно, ведь белорусы в Даугавпилс приехали жить из разных уголков большой Беларуси и привнесли диалекты своей местности в разговор на родном языке в Латвии. Сценарии фестивалей писали Борис Иванов, Галина Сонтоцкая и Инесса Козловская. Как они создавались, чтобы затем на большой сцене превратиться в веселый, яркий, музыкальный спектакль – об этом рассказывали режиссеры.

Издание богато иллюстрировано фотографиями, в нем каждый участник фестиваля найдет себя. А фотоснимки делали Елена Иванцова, Жанна Белявская, Жанна Романовская и Ирина Апейнане. Дизайн и верстку книги профессионально выполнила Ольга Кремер.

От идеи создания книги до ее печати в типографии, от составителя до читателя, пройден долгий путь. И самым сложным в нем оказалась... корректура. Об этом поведала редактор Мария Пометько, сопроводив свой рассказ забавными примерами. Впечатлениями от работы над книгой поделилась и корректор Тереса Павлова.

“Книга “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” – коллективный труд талантливых людей, которые любят, знают и ценят белорусский язык и культуру”, - сказала Ж.Романовская, поблагодарив всех за поддержку проекта.

Издатель книги «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” – Центр белорусской культуры. Издание в твердой обложке, всё полноцветное, 100 страниц, на белорусском языке. Тираж – 100 экземпляров. Обязательные экземпляры отправятся в Латвийскую Национальную библиотеку, дарственный – в Белорусскую Национальную библиотеку.

Фестиваль «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” стал площадкой для открытий новых имен, самодеятельных артистов, премьер. На вечере поэт Станислав Володько прочел свое стихотворение “Беларускі кірмаш”, которое звучало с фестивальной сцены. На этом же фестивале состоялось дебютное выступление вокально-инструментального ансамбля “Пралески”, который сейчас достойно представляет Даугавпилс на различных музыкальных форумах в Латвии, Беларуси, Литве. “Пралески” украсили своими песнями праздник презентации книги «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе”.