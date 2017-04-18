Даугавпилсская дума объявила конкурс на разработку эскиза памятника, посвященного 100-летию Латвии. В этот раз в нем примут участие опытные художники: Ивар Майлитис,Ромуальд Гибовский и Глеб Пантелев.
С ними общество "Latvijai-100" заключит договоры. После подачи работ их оценит специально созданное жюри.
Эскизы можно подавать до 4 сентября этого года. Место размещения будущего объекта остается неизменным - сад Единства.
Эскизы можно подавать до 4 сентября этого года. Место размещения будущего объекта остается неизменным - сад Единства.
Я предложил бы концепцию памятника, который не одиозно торжественен, но приемлим для нашего города, к этому событию (ссылаясь на Маэстро, не смогу повторить его слова точь-в точь, но призываю внять его словам и потратить деньги на действительно нужные дела).
Примеры?
Москва. Церителевский корабль с видимо Петром напротив президентского отеля. Круто!!!, но ни уму не сердцу.
Санкт-Петербург. Чижик-пыжик, почти у воды, размер всего в два раза больше оригинала самой птички (т. е. недорогой), но место: Летний сад, напротив, через канал, то самое учебное заведение, учащиеся которого ходили в пыжиковых шапках.
К чему я это всё. Не надо вымахиваться. Надо включить мозг, найти место, подобающее памятнику, и сделать достойный (не в смысле дорогущий, а в смысле соответствующий реалиям и чаяниям горожан) памятник.