Завтра на территории страны полиция обратит особое внимание на нарушителей скорости движения на дорогах. С 6.00 во многих странах ЕС, в том числе и в Латвии, пройдет 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах.

Целью акции является не только усиленный контроль, но и проведение мероприятий превентивного характера, чтобы удержать водителей от нарушений. В прошлом году в ходе марафона в Латвии были проверены 2116 водителей транспортных средств, из которых треть превышала разрешенную скорость. На них были составлены протоколы административных нарушений.



Госполиция призывает водителей быть осторожными и не рисковать своей жизнью и жизнями других участников движения.