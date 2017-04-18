Вчера в Даугавпилсе на площади Виенибас состоялось народное гулянье, посвященное Пасхе. Даугавпилчан и гостей города ждал праздничный концерт, на котором своими задорными песнями и танцами всех порадовали коллективы национальных обществ города.

В этот день все желающие также могли покачаться на больших деревянных качелях, посоревноваться в катании яиц, раскрасить яйца, нарисовать их на асфальте и т.д. Для детей в пасхальный день было организовано множество развлечений и творческие мастерские. Работал и ставший уже традиционным в нашем городе открытый микрофон.



Напомним, что в этом году Пасха у католиков, лютеран, православных и старообрядцев выпала на одни и те же дни, и горожане смогли отметить светлый праздник Воскресения Христова все вместе.