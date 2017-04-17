С разоблачительными заявлениями в адрес "Единства" выступил бывший руководитель Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис. Дела давно минувшие, однако, это еще одно подтверждение тому, почему дело о свержении мэра Эйгима и последовавшее за ним убийство вице-мэра Немцова столь долгое время не могло сдвинуться с места.
«Я попал в политический водоворот, - рассказывает он о событиях того времени. - Одна политическая сила еще до меня приватизировала KNAB. Они хотели приватизировать его полностью. Мне поставили ультиматум: или мы боремся в тех направлениях и теми методами, которые устраивают эту партию, или меня как начальника не будет. Это мне практически открыто заявили. Шла борьба с политическими конкурентами под антикоррупционными лозунгами. Надо сказать, что «Единству» в значительной мере удалось вытолкать конкурентов на обочину», - рассказал Нормунд Вилнитис.
Тогда звучали обвинения, "что Вилнитис слил информацию, а позже открылось, что слив произошел как раз из того отдела, начальница которого высказывала упреки".
"Когда я ушел в отпуск, руководство KNAB провело огромные обыски и пиар-акции, на мой взгляд, спланированные, - вспоминает Вилнитис. - Это было нужно, чтобы одна политически-экономическая группировка, которая не получила достаточно голосов на выборах, смогла захватить власть".
Иными словами, глава KNAB еще раз подтвердил - его бюро пытались сделать политическим орудием. И это удавалось.
Как тут не вспомнить заявление, которое в конце прошлого года написал в Генеральную прокуратуру бывший муж Елены Панкевич - Вячеслав Евстигнеев. В заявлении есть строки как раз по поводу KNAB:
"...Наши заявления были основанием для следствия со стороны КНАБа. Дело в том, что ранее я знакомил Елену с Ютой Стрике (мы с ней были знакомы), Елена с ней неоднократно встречалась, даже у нас в гостях была и пыталась добиться чтобы тех, кто снял Лачплесиса с должности - привлекли к ответственности, что после используя в предвыборных кампаниях и очерняя оппонентов, поставить Яниса снова мэром города. Давление на КНАБ и Юту - Елена осуществляла и через Единство - Яунупса и Аболтиню. Елена неоднократно им рассказывала о своей значимости и перспективах влияния над Даугавпилсом".
Стоит ли удивляться, в свете вышесказанного, показательному (политическому) аресту вице-мэра Ширякова накануне прошлых муниципальных выборов? И полной пассивности KNAB при попытках обратить внимание бюро на аферы на городских ТЭЦ? Возможно, крах "Единства" и перестановки в KNAB позволят хотя бы на этот раз поставить логическую точку в расследовании событий 2009-2010 годов.
Тогда звучали обвинения, "что Вилнитис слил информацию, а позже открылось, что слив произошел как раз из того отдела, начальница которого высказывала упреки".
"Когда я ушел в отпуск, руководство KNAB провело огромные обыски и пиар-акции, на мой взгляд, спланированные, - вспоминает Вилнитис. - Это было нужно, чтобы одна политически-экономическая группировка, которая не получила достаточно голосов на выборах, смогла захватить власть".
Иными словами, глава KNAB еще раз подтвердил - его бюро пытались сделать политическим орудием. И это удавалось.
Как тут не вспомнить заявление, которое в конце прошлого года написал в Генеральную прокуратуру бывший муж Елены Панкевич - Вячеслав Евстигнеев. В заявлении есть строки как раз по поводу KNAB:
"...Наши заявления были основанием для следствия со стороны КНАБа. Дело в том, что ранее я знакомил Елену с Ютой Стрике (мы с ней были знакомы), Елена с ней неоднократно встречалась, даже у нас в гостях была и пыталась добиться чтобы тех, кто снял Лачплесиса с должности - привлекли к ответственности, что после используя в предвыборных кампаниях и очерняя оппонентов, поставить Яниса снова мэром города. Давление на КНАБ и Юту - Елена осуществляла и через Единство - Яунупса и Аболтиню. Елена неоднократно им рассказывала о своей значимости и перспективах влияния над Даугавпилсом".
Стоит ли удивляться, в свете вышесказанного, показательному (политическому) аресту вице-мэра Ширякова накануне прошлых муниципальных выборов? И полной пассивности KNAB при попытках обратить внимание бюро на аферы на городских ТЭЦ? Возможно, крах "Единства" и перестановки в KNAB позволят хотя бы на этот раз поставить логическую точку в расследовании событий 2009-2010 годов.
Будут результаты тогда и пиши. Нааааадоел уже со своими обидами!!!
Эйгиму нравятся садики-огородики в японском стиле.
Вот и доказал, что умеет ждать у реки.
Лачплесис по ходу - проплывает.
По каким причинам Вилнитиса попёрли с должности, это ещё вопрос. Ибо возьмите любого, кого вытолкали в шею и он вам с носка, расскажет историю о коррупции, властном беспределе или на крайний случай, о злобных конкурентах. Плавали,- знаем.
Но вот в том, что KNAB является орудием политических и экономических манипуляций, с этим сложно не согласится. Эта контора и создавалась для этих целей, этим целям он служила, служит и будет служить, вне зависимости от того, какая именно политическая партия, будет рулить во власти.
Надо быть и вовсе не далёким персонажем, что бы предполагать, что в нашей стране, с основательно прогнившей системой образования власти и зашкаливающей коррупцией, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, будет не зависимым и сможет выполнять свои функции, в полном объёме. Можно каждую неделю менять руководство KNAB, но можете не сомневаться, что каждый предыдущий и последующий, принял правила "Игры", - в противном случаи, он бы не смог стать даже кандидатом на эту должность.
Вот такие реалии, устройства нашего с вами государства, где всё "во имя народа" и где власть, это "слуги" народа. )
Dumal, Lačplesis budet rabotatj dlja naroda goroda..., a On na Vienotību !!!
Эйгиму нравятся садики-огородики в японском стиле.
Вот и доказал, что умеет ждать у реки.
Лачплесис по ходу - проплывает.
В этом мире, мало-что меняется и каждый раз, находится кто-то, кто буден одевать тебя в саван политической кончины. Видимо именно по этому, мало-кто из умных людей, связывался с властью, - дело это муторное, по определению не благодарное, да к тому же, ещё и основательно смердящее.
Людям, у которых есть потенциал и мозги, во власти делать не чего, по крайней мере, пока (любая) власть выглядит так, как она выглядит на сегодняшний день.
Людям, у которых есть потенциал и мозги, во власти делать не чего, по крайней мере, пока (любая) власть выглядит так, как она выглядит на сегодняшний день.
Согласен .
Огорчает только одно.
Что эти мерзавцы определяют, как плохо мы будем жить.Воруют, что бы самим было шоколадно.
А приличные люди , хотят сделать что бы лучше жилось всем .Но как Вы сказали, приличные люди не идут во власть. Их судя по всему просить надо, а мы избираем тех, кто рвется во влась, теряя остатки приличий как Аболтиня к примеру. Или умалишенных, отказывающихся на лифте ездить......
Так и живем.
Эйгим или Лачплесис.
Не будет здесь порядка.
Людям, у которых есть потенциал и мозги, во власти делать не чего, по крайней мере, пока (любая) власть выглядит так, как она выглядит на сегодняшний день.
Согласен .
Огорчает только одно.
Что эти мерзавцы определяют, как плохо мы будем жить.Воруют, что бы самим было шоколадно.
А приличные люди , хотят сделать что бы лучше жилось всем .Но как Вы сказали, приличные люди не идут во власть. Их судя по всему просить надо, а мы избираем тех, кто рвется во влась, теряя остатки приличий как Аболтиня к примеру. Или умалишенных, отказывающихся на лифте ездить......
Так и живем.
Мы сами виноваты в том, что идём на поводу у "предвыборных акций", что верим тупым и не сбыточным обещаниям. Ведь понимаем же, что в нынешних условиях, кардинально изменить ситуацию в стране, не возможно по определению, но тем не менее, избираем именно тех особо "голосистых", кто и лепит подобное фуфло.
Если мы хотим изменить условия вокруг нас, меняться прежде всего, надо нам самим (каждому из нас и большинству из общности)и только потом ожидать, что во власть придут порядочные и умные люди, для которых важно реализовывая свой потенциал, приносить общество доброе и полезное.
Власть всегда была и будет, прямым отображением состояния общества.
И когда вы наконец поймете, что ничего не изменилось.
Вы будете просто оттраханы,как последняя шлюха.Даже шлюха в лучшей ситуации, она знает, за какие деньги работает.А нас - имеют даже не бесплатно. А за наши деньги!!!
Вот где смешно!!!!