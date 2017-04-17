Латвия входит в первую тройку стран Европы по количеству суицидов со смертельным исходом. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал руководитель Латвийской ассоциации психиатров Элмарс Тераудс. Он отметил, что в 4 случаях из 5 из жизни уходят мужчины.

"У Латвии очень плохая ситуация с суицидами. Мы находимся на втором месте в Европе по суицидам со смертельным исходом. Нас опережает только Литва. 4 к 1 - это мужчины. При этом чаще попытки самоубийства предпринимают женщины, для них это крик о помощи.



Но умирают от суицидов чаще мужчины. Иногда на это решаются под воздействиям наркотиков, алкоголя. Но чаще, конечно, из-за психических расстройств. Всего в год у нас от суицидов умирает 350 людей", - рассказал Тераудс.



По информации специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии депрессией каждый год болеют в среднем 115 тыс. человек. Несмотря на то, что женщин, страдающих депрессией вдвое больше, мужчины совершают в пять раз чаще самоубийства.



При этом в Латгалии показатель суицидов гораздо выше, чем в среднем по стране. Депрессивность региона сказывается и на состоянии жителей. Специалисты считают такое положение следствием неблагоприятной социальной и экономической ситуации. Психиатры говорят: на самоубийство людей толкают не только психические заболевания, но и экономические, и социальные факторы. Такие, как безработица, одиночество и равнодушие окружающих, говорит психиатр Резекненской больницы Рита Наливайко:



«Причина — социальная обстановка. Это не только бедность, а то, что у нас мало вокруг сочувствующих людей. Их просто нет. Люди одни живут, дети уехали за границу…»

Недавнее исследование определило факторы, повышающие риск самоубийства: возраст старше 45 лет, отсутствие работы, одинокий образ жизни, конфликтность, неумение справляться с колебаниями настроения, употребление спиртного. В Даугавпилсском психоневрологическом центре доктор Елена Лазовик отметила еще одну особенность, присущую Латгалии:



«По Латгалии очень много специальных учреждений, пансионатов для хронически больных пациентов, здесь много детских домов, интернатов для детей, страдающих психическими расстройствами.



Говорить о том, что число суицидов в перспективе резко пойдет вниз, не приходится, отмечают специалисты.