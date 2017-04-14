В предвыборную гонку в Даугавпилсе вступил такой скандальный персонаж, как Александр Мирский. В свое время он прошел в Европарламент от партии "Сасканя", а теперь зарабатывает себе политические очки на критике этой партии и мэра Риги Нила Ушакова.
За комментарием, что считает нужным ответить Нил Ушаков на критику, "Наша" обратилась к мэру Риги. Вот что он сказал:
"Избиратели все равно все поймут. Потому что есть такой очень старый принцип, которого политики, зачастую, не понимают или не знают. Нельзя недооценивать избирателя. Значительная часть политиков думает, что избиратель - недалекий и ничего не понимает. Но нет. Нельзя недооценивать ум избирателя. Избиратель очень умный. Он может быть недостаточно информирован, потому что, понятно, что избиратели обычно не занимаются профессиональным поиском и анализом информации. Каждый живет своими бедами, своими проблемами, своими радостями. Политика мало интересует людей. Но в конечном итоге избиратель все равно сделает правильные выводы и все поймет».
Александру Мирскому Нил Ушаков пожелал и дальше пытаться делать карьеру на критике его и партии.
- Если кому-то хочется делать карьеру, критикуя меня, – мне без разницы, да ради Бога, тренируйтесь, пробуйте!, - сказал Нил Ушаков в адрес Александра Мирского.
"Избиратели все равно все поймут. Потому что есть такой очень старый принцип, которого политики, зачастую, не понимают или не знают. Нельзя недооценивать избирателя. Значительная часть политиков думает, что избиратель - недалекий и ничего не понимает. Но нет. Нельзя недооценивать ум избирателя. Избиратель очень умный. Он может быть недостаточно информирован, потому что, понятно, что избиратели обычно не занимаются профессиональным поиском и анализом информации. Каждый живет своими бедами, своими проблемами, своими радостями. Политика мало интересует людей. Но в конечном итоге избиратель все равно сделает правильные выводы и все поймет».
Александру Мирскому Нил Ушаков пожелал и дальше пытаться делать карьеру на критике его и партии.
- Если кому-то хочется делать карьеру, критикуя меня, – мне без разницы, да ради Бога, тренируйтесь, пробуйте!, - сказал Нил Ушаков в адрес Александра Мирского.