Пасхальные праздники у жителей часто ассоциируются не только с покраской яиц, но и с началом дачного сезона, активным отдыхом на природе и шашлыком. Чтобы светлый праздник не омрачило какое-нибудь ЧП, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жителей соблюдать меры безопасности как в домах, так и на улице.

В этом году, по прогнозу синоптиков, на Пасху ожидается снег, однако опыт пожарных говорит о том, что жители даже в таких условиях ухитряются поджечь траву и устроить пожар. В связи с этим жителям рекомендуют при разжигании огня в мангалах и грилях, разместить их на безопасном расстоянии от дома, чтобы разносимые ветром искры не смогли спровоцировать возгорание, убедится, что поверхность стабильная и мангал не перевернется. При разжигании огня не рекомендуется использовать не предназначенные для этих целей бензин или ацетон, т.к. при вспыхивании человек может получить тяжелые ожоги. Кроме того, розжиг огня ни в коем случае нельзя доверять детям.



Для костров также стоит подобрать безопасное место. Уходя с места пикника, огонь необходимо потушить.



Отмечая Пасху дома, жителям советуют не забывать на плитах готовящуюся еду (или яйца), т.к. это тоже является частой причиной пожаров в домах и квартирах.



Если какое-то ЧП все же произошло, незамедлительно звоните 112!