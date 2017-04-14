Вчера, 13 апреля, в магазинах Maxima в Латвии возникла проблема с терминалами: покупатели в магазинах сети не могли расплатиться за покупки банковскими карточками.
СМИ сообщают о неприятной ситуации в Риге, однако проблема с терминалами коснулась и Даугавпилса. По словам одной из кассирш магазина сети проблема возникла из-за Литвы.
Вы обратите внимание на номера машин на стоянке магазина "Норфа" в Зарасае и очереди на границах.
Быть может вы заботитесь о благосостоянии правящих, кои в очередной раз увеличили себе зарплату?
Если латвийские магазины,местные частники не могут предложить конкурентную продукцию и цены,то в топку таких местных бизнесменов.Народ берет там, где ему выгодней.