Вчера, 13 апреля, в магазинах Maxima в Латвии возникла проблема с терминалами: покупатели в магазинах сети не могли расплатиться за покупки банковскими карточками.

СМИ сообщают о неприятной ситуации в Риге, однако проблема с терминалами коснулась и Даугавпилса. По словам одной из кассирш магазина сети проблема возникла из-за Литвы.





