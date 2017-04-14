Уголовное расследование, начатое Генеральной прокуратурой по факту взятки в размере 200 тысяч евро, оказало странное, хотя нельзя сказать, что неожиданное, влияние на умы жителей города.

Если еще в марте опросы, проводимые "Нашей" на улицах города, показывали весьма стабильную популярность нынешнего мэра Даугавпилса, то в апреле ситуация резко изменились. Респонденты на улицах не стеснялись спрашивать - "А за кого голосовать?". Уголовное дело сильно ударило по престижу нынешнего мэра и возглавляемой им партии.



Как будто, что-то переключилось в сознании у достаточно многого количества людей. И логика тут простая - если нынешний мэр Лачплесис участвовал в "дворцовом перевороте" 2009 года, если он лично просил денег на свержение мэра Эйгима, если он фигурировал, впоследствие, как лицо, связанное с делом об убийстве вице-мэра Немцова, то кто он на самом деле? Да, руководил думой неплохо, сделал что-то полезное, но... В чьих интересах? В интересах четырех предпринимателей, которые оценили город и живущих в нем людей как потенциальный рынок, где можно выгодно отбить вложенные инвестиции, в размере по 50 тысяч на каждого? Тепло - одному, спидвей - другому, телекоммуникации и рекламу - третьему (третьей) и так далее... Подобной продажи интересов всего города от человека, который подозревается в покупке себе кресла председателя городской думы, не ожидал практически никто.



Интересно, что во второй раз забраться на верхушку муниципальной власти ему помогла уже не взятка, как, возможно, в первом случае, а нескончаемая предвыборная агитация на местном телеканале. Который, кстати, выторговал себе монопольное положение в городе, и пока ему удается сохранять его. Народной признательностью тут не и не пахло. В ход пошли предвыборные обещания, большая часть из которых не выполнена и поныне.



Зато все большее количество жителей города начинают трезво оценивать факты - застой, отсутствие перспективы, откровенная депрессия в экономике. Не все из этого можно "спихнуть" на правительство и Ригу.

История со взяткой совсем не кажется фантастической выдумкой, если вспомнить о методах партии "Единства" (в которой имел честь состоять и Я.Лачплесис) на прошедших парламентских выборах. Попытки массового подкупа избирателей Латгалии. "Финт ушами" лидера партии С.Аболтини, которая, в буквальном смысле "пролезла" в Сейм, уговорив шедшего впереди нее кандидата отказаться от депутатского мандата. Видимо, их методы во всем похожи.



Опросы, регулярно проводимые "Нашей" на улицах города, свидетельствуют - нынешний мэр за две недели потерял около четверти голосов своих потенциальных сторонников. Причем, процесс продолжается как цепная реакция - по мере того, как жители города делятся друг с другом информацией, с которой вдруг сорвали гриф "секретно". Была ли на самом деле взятка в 200 тысяч, и какое отношение к ней имеет нынешний мэр Лачплесис - установит расследование Генеральной прокуратуры. Но в третий раз своим голосом обеспечивать креслом подобных бизнесменов от политики очень многим в городе уже не хочется.