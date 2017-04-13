В Даугавпилсской крепости отметили 200- летие со дня рождения бывшего коменданта крепости Георгия Пиленко.
Он был одним из 18 комендантов Динабургской крепости, служил здесь с 1882 по 1884 год. До этого он участвовал в боевых действиях, заслужил немало наград. Г. Пиленко дослужился до генерал-лейтенанта.
Удивительно, но могила царского генерала на территории крепости сохранилась. Горожане возложили цветы к месту последнего упокоения коменданта. Вспомнили историю крепости. А нынешний управляющий крепостью Янис Островский рассказал о планах развития этого уникального комплекса на ближайшие годы.