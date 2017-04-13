В конце прошлого и начале этого года в городе активно стало обсуждаться плачевное состояние дел на Локомотиво-ремонтном заводе Даугавпилса. Резкое падение оборота повлекло за собой массовые сокращения. Несмотря на всю обещанную помощь от самоуправления, реальной помощи от власти города завод и его сотрудники так и не дождались. В результате часть сотрудников, большую часть жизни отдавшая труду на благо одного из градообразующих предприятий города, была вынуждена остаться за бортом.

Тем не менее, еще 4 года назад, на кануне выборов 2013 года, финансовые результаты работы «Локомотива» нисколько не предвещали беды работникам завода.



Вот, о чем свидетельствует отчет предприятия, опубликованный в 2013 году.



«В 2012 году оборот предприятия АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» составил 20 687 581 лат, а прибыль – 800 317 латов. Оборот предприятия увеличился на 20,6%, а прибыль на 156% - в 2011 году компания работала с прибылью в размере 312 707 латов. Акционерное общество сотрудничало с компаниями из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Узбекистана, Польши и других стран. За счёт увеличения оборотных средств предприятие в прошлом году инвестировало 729 500 латов, из них – 503 700 латов инвестировано в капитальный ремонт оборудования".



А вот данные 2016 года:



"Среднесписочное число работающих в 2015 году составляло 865 человек, а на первое января 2016-го – 702 человека, согласно официально предоставленной прессе представителями администрации предприятия информации в концерне сейчас работает около 500 человек. В текущем году расходы на заработную плату продолжали «оптимизировать» проверенным способом: нет человека – нет расходов на оплату его труда...



По результатам работы в первом квартале 2016 года у предприятия убытки € 963’892, собственный капитал акционерного общества на конец марта был меньше половины оплаченного, а нетто-оборот € 2275600, что на 37% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года".



Ну как тут не вспомнить, как дума, во главе с нынешним мэром, "прокатили" Локомотив на двух подряд конкурсах на поставку трамваев? А ведь многие самоуправления стараются поддержать местные предприятия. И только Даугавпилсу крупное производство в городе, видимо, не нужно.



Результаты не заставили себя ждать. Правда, то, что количество работников на предприятии сократилось в геометрической прогрессии за последние пару лет, мэра Лачплесиса ничуть не волнует. Он предпочитает называть это вопросами бизнеса. Да и обещания помогать "Локомотиву" в сложной ситуации тоже куда-то испарились.



Показательный пример, каково это, пытаться сотрудничать с самоуправлением в его нынешнем составе. Можно предположить, что потенциальные инвесторы изучили печальную историю "Локомотива" и сделали выводы - бизнес здесь мало кого интересует, а потерявших работу в городе - никто не держит.