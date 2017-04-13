После длительного зимнего перерыва на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате на участке от Красти до Эрберге возобновили строительные работы.

Проект предполагает замену дорожного покрытия. В прошлом году на большей части участка был уложен основной слой асфальта. Теперь продолжаются работы на остальных отрезках дороги. Ограничение движения также будут введены, регулироваться движение будет 2-3 светофорами.

В рамках проекта реконструируют также мост через Виесите. Это следующий участок в направлении Нереты.



Строительные работы проводит SIA Strabag, сумма договора составляет 8,2 млн. евро. Работы планируется завершить к осени.