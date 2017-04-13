В пятницу, 21 апреля 2017 года, в 18.00, в большом зале даугавпилсского Дворца культуры пройдет юбилейный концерт, посвященный 25-летию ансамбля белорусской народной песни «Купалинка» даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).

Ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» под руководством Вечеслава Петрова - это задорные и лирические песни с неповторимым белорусским юмором и колоритом.

Коллектив был организован в 1992 году. Своим названием он обязан своему первому руководителю – педагогу и музыканту Янине Юзефович. «Купалинка» является участником многочисленных международных фестивалей и праздников:

«Вишневый фестиваль» в Глубоком (Беларусь, 2016),

«Купалье в Полоцке» (2016),

Международного фестиваля «Балтика-2015» (Рига, 2015),

Международного фестиваля “Залесье собирает друзей” (Беларусь, 2015),

Международного белорусского фольклорного фестиваля “Фэст” (Дагда, 2015),

Международного фестиваля народных культур «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016),

IV фестиваля народной песни (Ливаны, 2015),

Фестиваля «Ģimenes šūpolī” (Даугавпилсский край, 2015),

VII Международного этнофестиваля «GOSTI» (Резекне, 2014),

Х Международного Даугавпилсского фольклорного фестиваля (2014),

Дипломант XXV Вселатвийского праздника песни и XV Праздника танца (Рига, 2013); серебряный призер (2 место)

Международного фестиваля “Браславские зарницы” (Беларусь, 1999, 2007),

ІІ Международного фестиваля белорусской народной песни (Рига, 2007),

XV Международного фестиваля искусств в Витебске (Беларусь, 2006),

Международного фестиваля песни и танца (Екабпилс, 2006),

VI Международного Даугавпилсского фестиваля масочных традиций (2006)

III и IV Международного музыкального фестиваля национальных меньшинств “Латгальский венок” (Индра, 2002, 2004),

II Международного фестиваля народного искусства “Аугшдаугава” (Даугавпилсский край, 2004),

Фестиваля белорусской народной песни (Рига, 2003),

Международного фестиваля народного творчества “Играй, гармонь, в Латгалии” (Прейли, 2003)

II Международного Даугавпилсского фестиваля масочных традиций (2001) и др..

Ансамбль «Купалинка» отмечен следующими наградами: Благодностью Латвийского Центра народных культур, Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь, Благодарностью Управления культуры Даугавпилсской городской думы, Благодарственной грамотой Даугавпилсской городской думы.





В репертуаре ансамбля более 40 белорусских фольклорных и обрядовых песен, а также есть латышские и латгальские народные песни, тематические авторские песни на белорусском языке.

В исполнении ансамбля «Купалинка» прозвучат лучшие песни из богатого репертуара коллектива. Участники ансамбля подарят всем зрителям отличное настроение в теплый апрельский день!

В концерте также примут участие коллективы Центра белорусской культуры: вокально-инструментальный ансамбль “Пралескі”, танцевальный ансамбль “Лянок”, хоровая капелла «Спадчына», театральная студия “Паўлінка”, а также гости из Латгалии, Литвы и Беларуси.

Встречаемся 21 апреля 2017 года, в 18.00, в большом зале Дворца культуры! Вход бесплатный.

Организаторы концерта: даугавпилсский Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе и культурно-просветительским обществом «Уздым».