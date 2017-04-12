С наступлением более теплой и сухой погоды предприятие Latvijas Valsts ceļi начало отменять введенные ранней весной ограничения на передвижение по грунтовым дорогам тяжелых автомашин.

Полностью отменены временные ограничения на дорогах Айзкрайкле, Бауски, Даугавпилса, Добеле, Елгавы, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса. Частично сняты ограничения по массе автомобилей на грунтовых дорогах в Резекненском районе, Лимбажском и Тукумском.



Напомним, что ранней весной был введен временный запрет на передвижение по грунтовым дорогам транспорта, чей вес превышает 10 тонн.