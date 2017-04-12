В практике работы страховой компании ERGO произошел уникальный страховой случай. Ночью в жилом доме загорелся мобильный телефон. Он вызвал пожар, в результате которого полностью сгорел второй этаж индвидуального дома, где проживала семья.

Как рассказал директор департамента регулирования возмещений компании ERGO Иварс Висманис, "до этого мы только слышали и читали новости о подобных случаях, но это оказалось реальностью и у нас. И хотя аккумуляторы у мобильников вспыхивают нечасто, но риск пожаров все-таки есть"



Специалисты ERGO советуют, что делать в таких случаях.



По возможности не оставляйте мобильное устройство рядом с другими огнеопасными предметами без присмотра, особенно батареи во время зарядки. Кроме того, не рекомендуется оставлять мобильный телефон на зарядку на всю ночь, а саму зарядку на длительное время оставлять включенным в розетку. Если же литиевая батарея загорелась, то водой потушить ее не получится. Лучше всего использовать песок, к примеру, из цветочного горшка, или поместить горящий мобильник в пустую кастрюлю и закрыть крышкой.