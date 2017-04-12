Еще по осени, когда экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим сделал весьма серьезные заявления в адрес нынешнего председателя самоуправления Яниса Лачплесиса, многие эксперты, связанные с политикой, отметили, что мэр обязан обратиться в суд за защитой чести и достоинства.

Сам Лачплесис еще 6 ноября 2016 года направил в СМИ города официальное обращение - "Я немедленно обращаюсь в суд с иском о клевете". С тех пор прошло полгода. Никакого иска как не было, так и нет.



Так почему же он не обращается?



А ведь обвинения были предъявлены более чем серьезные. Из заявления Р.Эйгима: "...я буду рассказывать о том как г-н Лачплесис вместе с Еленой Панкевич в сентябре 2009 года собрали 200 тысяч евро. Из них 50 тысяч заплатила конкретно Е. Панкевич, а остальную сумму собрали Евгений Хлопок, Антон Оглодков и Владимир Рыбников. Основной задачей Лачплесиса после избрания было перераспределение системы отопления всего города между Владимиром Рыбниковым (спидвей) и Андреем Дозорцевым (Rietumu Bank).



После того как в мэры избрали Лачплесиса, бизнесмены эти деньги очень быстро вернули. 200 тысяч евро, которые они вложили в мое снятие с должности, вернулись к ним из наших городских денег. Расскажу о том, где они хранили эти деньги — в каком банке и в какой ячейке, назову даже ее номер.



Расскажу о том, как г-ну Лачплесису Елена Панкевич оплачивала и продолжает оплачивать все отпуска, все командировки за границу, все гостиницы — не только ему, но и его жене...



...Расскажу о том, как г-н Лачплесис ездил в Ригу и просил у одного из бизнесменов (на сегодняшний день я не могу назвать его имя в рамках оперативной разработки), и просил 200 тысяч евро, обещая сместить меня из кресла мэра, а взамен обещал ему ТЭЦ-3".



Тогда, осенью, соответствующее уголовное дело находилось на рассмотрении в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Сейчас уголовное расследование - об эпизоде про 200 тысяч евро - возбудила Генеральная прокуратура. И даже имя бизнесмена, с которого просили 200 тысяч, уже известно. И его показания уже приобщены к делу.



Теперь становится понятно, почему осенью, после громкого заявления, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис предпочел молчать и не комментировать события этого недалекого прошлого. Но в суд о защите чести и достоинства так и не обратился. Боялся, видимо, что дело проиграет.