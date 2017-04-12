Еще по осени, когда экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим сделал весьма серьезные заявления в адрес нынешнего председателя самоуправления Яниса Лачплесиса, многие эксперты, связанные с политикой, отметили, что мэр обязан обратиться в суд за защитой чести и достоинства.
Сам Лачплесис еще 6 ноября 2016 года направил в СМИ города официальное обращение - "Я немедленно обращаюсь в суд с иском о клевете". С тех пор прошло полгода. Никакого иска как не было, так и нет.
Так почему же он не обращается?
А ведь обвинения были предъявлены более чем серьезные. Из заявления Р.Эйгима: "...я буду рассказывать о том как г-н Лачплесис вместе с Еленой Панкевич в сентябре 2009 года собрали 200 тысяч евро. Из них 50 тысяч заплатила конкретно Е. Панкевич, а остальную сумму собрали Евгений Хлопок, Антон Оглодков и Владимир Рыбников. Основной задачей Лачплесиса после избрания было перераспределение системы отопления всего города между Владимиром Рыбниковым (спидвей) и Андреем Дозорцевым (Rietumu Bank).
После того как в мэры избрали Лачплесиса, бизнесмены эти деньги очень быстро вернули. 200 тысяч евро, которые они вложили в мое снятие с должности, вернулись к ним из наших городских денег. Расскажу о том, где они хранили эти деньги — в каком банке и в какой ячейке, назову даже ее номер.
Расскажу о том, как г-ну Лачплесису Елена Панкевич оплачивала и продолжает оплачивать все отпуска, все командировки за границу, все гостиницы — не только ему, но и его жене...
...Расскажу о том, как г-н Лачплесис ездил в Ригу и просил у одного из бизнесменов (на сегодняшний день я не могу назвать его имя в рамках оперативной разработки), и просил 200 тысяч евро, обещая сместить меня из кресла мэра, а взамен обещал ему ТЭЦ-3".
Тогда, осенью, соответствующее уголовное дело находилось на рассмотрении в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Сейчас уголовное расследование - об эпизоде про 200 тысяч евро - возбудила Генеральная прокуратура. И даже имя бизнесмена, с которого просили 200 тысяч, уже известно. И его показания уже приобщены к делу.
Теперь становится понятно, почему осенью, после громкого заявления, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис предпочел молчать и не комментировать события этого недалекого прошлого. Но в суд о защите чести и достоинства так и не обратился. Боялся, видимо, что дело проиграет.
Так почему же он не обращается?
А ведь обвинения были предъявлены более чем серьезные. Из заявления Р.Эйгима: "...я буду рассказывать о том как г-н Лачплесис вместе с Еленой Панкевич в сентябре 2009 года собрали 200 тысяч евро. Из них 50 тысяч заплатила конкретно Е. Панкевич, а остальную сумму собрали Евгений Хлопок, Антон Оглодков и Владимир Рыбников. Основной задачей Лачплесиса после избрания было перераспределение системы отопления всего города между Владимиром Рыбниковым (спидвей) и Андреем Дозорцевым (Rietumu Bank).
После того как в мэры избрали Лачплесиса, бизнесмены эти деньги очень быстро вернули. 200 тысяч евро, которые они вложили в мое снятие с должности, вернулись к ним из наших городских денег. Расскажу о том, где они хранили эти деньги — в каком банке и в какой ячейке, назову даже ее номер.
Расскажу о том, как г-ну Лачплесису Елена Панкевич оплачивала и продолжает оплачивать все отпуска, все командировки за границу, все гостиницы — не только ему, но и его жене...
...Расскажу о том, как г-н Лачплесис ездил в Ригу и просил у одного из бизнесменов (на сегодняшний день я не могу назвать его имя в рамках оперативной разработки), и просил 200 тысяч евро, обещая сместить меня из кресла мэра, а взамен обещал ему ТЭЦ-3".
Тогда, осенью, соответствующее уголовное дело находилось на рассмотрении в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Сейчас уголовное расследование - об эпизоде про 200 тысяч евро - возбудила Генеральная прокуратура. И даже имя бизнесмена, с которого просили 200 тысяч, уже известно. И его показания уже приобщены к делу.
Теперь становится понятно, почему осенью, после громкого заявления, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис предпочел молчать и не комментировать события этого недалекого прошлого. Но в суд о защите чести и достоинства так и не обратился. Боялся, видимо, что дело проиграет.
Однажды лев попал в капкан,
не мог освободиться...
Тут не поможет львиный клан
и некуда ведь деться!
Он загрустил, и землю рыл
от боли безысходной,
но не страдал, он не забыл
о доле благородном.
Пришёл барсук. Запричитал:
- какой же ты несчастный!
Но тут законный твой причал,-
я - твой поклонник страстный!
С ним согласилась и лиса,
осмелилась браниться,
ругала битых два часа
и льва, и его львицу.
Кабан вонючий подошёл
и плюнул смачно, громко,
зайчишка мимо не прошёл
и высказался колко.
А лев сперва молчал в ответ
и мог лишь только злиться,
пытался вырваться, но - нет -
тут бесполезно биться...
Потом решил всё же сказать:
- что, смелыми все стали?
Но можете лишь обзывать,-
ведь я сижу в капкане.
*********
Иметь нам следует ввиду,-
пусть каждый это знает,-
что если ты попал в беду,
тебя любой пинает...
Не видно злобы берегов-
жалеют лишь больного,-
а как умрёт то на него
плюют, хамят и много.
2016
Эёгим мало чем отличается от Лачплесиса, разница (пока) только в том, что Эйгим ещё ни где не прокололся, хотя это (видимо) просто дело времени. Но уже и ныне, от движухи Эйгима, разит так же, как и от телодвижений Лачплесиса.
Эёгим мало чем отличается от Лачплесиса, разница (пока) только в том, что Эйгим ещё ни где не прокололся, хотя это (видимо) просто дело времени. Но уже и ныне, от движухи Эйгима, разит так же, как и от телодвижений Лачплесиса.