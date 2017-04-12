В 2021 году на перепись населения Латвии дополнительно потребуется 0,5 млн евро, проинформировали правительство представители Министерства экономики и Центрального статистического управления.

В Центральном статистическом управлении отмечают, что в отличие от предыдущих переписей населения, в 2021 году будет использоваться обобщенная информация административных источников и управления статистики. При этом решили полностью отказаться от опроса жителей по интернету и по местам их проживания. Таким методом сбора данных в 2011 году использовали в странах Скандинавии, Нидерландах, Австрии и Словении, а в 2021 году к ним присоединятся государства Балтии, Испания и Турция.