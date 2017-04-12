Департамент по делам спорта и молодежи объявил конкурс на вакантное место старшего специалиста по делам молодежи (мероприятия). Среди требований к претендентам: высшее академическое или высшее профессиональное образование второго уровня, образование или курсы специалиста по молодежным делам, не менее двух лет опыта работы в сфере организации мероприятий, высшая категория знания латышского языка, знание русского и английского языков на разговорном уровне.

CV, мотивационные письма, рекомендации и другие необходимые документы претенденты могут подавать до 21 апреля на электронный адрес: info@daugavpils.lv. Телефоны для справок: 65422300 или 27069620.