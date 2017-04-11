На Пасху в Даугавпилсе для горожан пройдет целый ряд мероприятий, связанный с пасхальными традициями. Присоединятся к празднованиям и поляки города.

17 апреля в 12.00 на площади Виенибас состоится праздничный концерт „Iešūpoju Lielu dienu”, в котором примут участие коллективы национальных обществ города. Танцевальный коллектив "Кукулечка" покажет зрителям польские пасхальные традиции в песнях и играх.



В свою очередь 19 апреля Центр польской культуры и польское общество "Промень" сердечно приглашают горожан в Польский Дом, где состоится концерт творческих коллективов. В программе праздника выступления смешанного хора "Промень", вокального ансамбля "Харфа", коллектива народных танцев "Кукулечка". Начало концерта в 17.30.