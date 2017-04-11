21 апреля в 12.30, в Арт–центре имени Марка Ротко состоится мероприятие, посвященное открытию нового туристического сезона Даугавпилса. Принять участие на мероприятии приглашаются представители туристической отрасли из Даугавпилса и Латгале.

Для участников мероприятия будет предоставлена возможность узнать о актуальностях туристической отрасли в 2017 году. Директор Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления Илона Максимчика расскажет о туристических новинках в Даугавпилсе, Департамент развития Даугавпилсской городской думы подготовит презентацию о тенденциях развития города. Руководитель центра любознательности “Zinoo Daugavpils” Виктория Козловска расскажет о предложении центра в 2017 году. Заместитель директора Управления культуры Даугавпилсской городской думы Вита Вилевко представит информацию о основных мероприятиях культуры в 2017 году. Организатор мероприятия “Skrien Daugavpils” Аигарс Страусс расскажет о полумарафоне “Skrien Daugavpils” 2017. Директор Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Рута Гиптере оповестит о новинках музея в 2017 году. В свою очередь начальник прихода Даугавпиллской евангелическо-лютеранской церкви Мартина Лютера Андрейс Руданс представит возможность заглянуть в исторические страницы Кафедрального собора Мартина Лютера. Заместитель директора фирмы SIA “CSS – Alpina” Русланс Ниедингс расскажет о предложении нового туристического объекта – парка приключений “Daugavpils Tarzāns”, который начнет свою работу уже в этом сезоне.

Во время мероприятия пройдет так же награждение победителей конкурса “Награда в сфере туризма 2016”. В этом году будут награждены победители в 4 номинациях: “Новый туристический объект 2016”, “Новое место размещения туристов 2016”, “Новое предложение питания 2016”, “Лучший гид в сфере туризма 2016”, а так же будет представлен специальный приз “Туристический объект года 2016”.

После награждения, участники мероприятия отправятся во двор Арт-центра имени Марка Ротко, где в честь открытия туристического сезона состоится еще не бывалый флэш-моб “Даугавпилс – это туризм”.

В 16.00 пройдет открытие нового сезона выставок в Арт-центре имени Марка Ротко, которое запомнится небывалым событием в жизни искусства Латвии – впервые в Латвии будет выставлена оригинальная работа Эдварда Мунка (Норвегия) “Портрет адвоката Людвига Мейера”.

Вечером, в 18.00 в малом пороховом погребе 8 бастиона Даугавпилсской крепости (Ул. Николая, 15) пройдут разговоры на лавке, и на этот раз, в честь открытия туристического сезона всех ждет Туристическая “LAVKA”. Гостями “LAVKA” будут Рэйнис Спайле – организатор мероприятия Ezera Skaņas (Ezera Skaņas – концерт, который начинается до рассвета – 5:00, на сцене, которая плавает по центру озера), Айгарс Рунгис – хозяин пивоварни “Valmiermuižas alus” и Айварс Звирбулис – автор идеи эко-поселка Amatciems.

Слушая рассказы гостей, будет отличная возможность получить новый опыт и черпать вдохновение на новый туристический сезон.

Представители туристической отрасли приглашаются принять участие в мероприятии, отправив свою заявку на эл. почту: turisms@daugavpils.lv.