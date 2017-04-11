В Гданьске наша команда начал сезон 2017 года в первой польской спидвейной NICE лиге. В напряженной гонке победили хозяева со счетом 52:38.

С самого начала гонка пошла под диктовку хозяев трека. Первая серия закончилась с десяти очковым преимуществом. Вторая серия стала противоположностью первой, два заезда остались за "Локомотивом" и один закончился в ничью. Третья серия заездов и вовсе закончилась в ничью, все три заезда завершились со счетом 3:3, к этому моменту преимущество хозяев составляло 4 очка. Стоит отметить, что в десятом заезде мы проигрывали 1:5, но благодаря дефекту покрышки Рената Гафурова заезд закончился в ничью.



Заключительная часть гонки прошла под диктовку хозяев. В тринадцатом заезде Сергей Логачев отлично взял старт, но при входе в вираж вынудил упасть соперника, в которого тут же врезался Тимо Лахти. Судья посчитал, что Сергей слишком резко изменил траекторию после старта и исключил нашего спортсмена из повторного старта, к счастью, обошлось без травм. Четырнадцатый заезд остался за Максимом Богдановым и завершился в ничью, к этому моменту хозяева вели в счете 10 очков. В заключительном заезде наша пара Логачев - Лахти хорошо взяла старт, но не смогла справиться с парой хозяев Файфер - Гомульски, в итоге 1:5 в заезде и окончательный счет гонки 52:38 в пользу хозяев трека.

Следующая гонка состоится в понедельник 17 апреля на нашем треке. Соперником будет команда из Жешува.