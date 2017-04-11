10 апреля в Даугавпилсе побывали представители китайской железнодорожной корпорации «China Railway Eryuan Engineering Group CO.LTD». Они ознакомились с Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом.

На предприятии обсуждались возможности инвестиций для расширения и модернизации производства.

Корпорация «China Railway Eryuan Engineering Group CO.LTD» входит в число 500 самых крупных компаний мира. Она занимается бизнесом по сорока разным направлениям, в том числе строительством железных дорог, тоннелей, мостов, производством подвижного состава, проектированием и строительством вокзалов.