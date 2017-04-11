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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 11 апреля
11.04.2017 06:05 | Автор: nasha.lv
Фото: коллаж nasha.lv
В эфире радиостанции Алиса Плюс прошел очередной выпуск программы «Народные новости».
Выпуск этой недели доступен в аудио записи эфира.
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