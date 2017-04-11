"Последний выпуск передачи «Запрещённый приём» на ЛТВ был посвящён латвийской пенсионной системе. Её сравнили с соседней эстонской и особое внимание было уделено огромному неравенству наших пенсий. В Латвии почти в десять раз больше людей, получающих относительно высокие пенсии (более 700 евро в месяц), чем в Эстонии, и несравненно больше получателей маленьких и даже очень маленьких пенсий. Если в Эстонии пенсии меньше 300 евро в месяц получает только 3% пенсионеров, то у нас такие пенсии получает 65%" - пишет Бен Латковский в "Неаткарига".

"К тому же, 10% из них получают пенсию менее 200 евро в месяц. В Эстонии абсолютное большинство - 82% - пенсионеров - получают пенсию от 300 до 450 евро.



Причина столь большой разницы в размере пенсий - принятый в 1995 году закон о пенсиях, в который совершенно сознательно (в то время почти все законы без исключения принимались в интересах узких групп, и ситуация не сильно изменилась сейчас) было включено положение о том, что при расчёте пенсии, трудовой стаж до 1996 года оценивался по социальным взносам в течение следующих четырёх лет - с 1996 по 1999 год. Это означает, что если в эти годы человек был депутатом Сейма, при расчёте пенсии, весь его предыдущий стаж будут рассчитывать так, как если бы он с самого первого дня в колхозе на уборке свеклы получал столько же, сколько получал, будучи депутатом Сейма. если же в 1996 году человек работал на лесопилке, где получал 100 латов на руки, и никакие социальные взносы за него не производились, то выходит, что и все предыдущие года он ничего не получал. Если ты присутствовал при разработке закона, и знал все нюансы, то мог в последующие годы вносить крупные суммы в виде соцвзносов и таким образом обеспечить себе огромную пенсию. В результате, в настоящее время самая крупная пенсия в стране - 19000 евро в месяц, и нет недостатка в таких, кто получает в виде пенсии несколько тысяч евро. Другими словами, те, кто успел при большом стаже до 1996 года привязать пенсию к соцвзносам с 1996-го по 1999-й год.



На передачу был приглашен тогдашний министр благосостояния Андрис Берзиньш, который хвастался, что наша пенсионная система создавалась как одна из самых современных в мире, забыв, правда, добавить, что экономика нашей страны в 1995 году никоим образом не была одной из самых современных. Наоборот, экономика Латвии в тот период находилась на самой низкой точке, и люди с трудом сводили концы с концами, как могли. При этом, своей вины в ситуации с неуплатой социальных взносов за работников на лесопилках или в колхозах Берзиньш и компания не усматривают.



Аргумент Берзиньша о том, что таким образом, путем принятия этого закона, Сейм пытался заставить людей платить соцвзносы, ясно показывает огромный разрыв между мышлением политиков с улицы Екаба и реальной жизнью. Брать за основу благополучия экономическую ситуацию того времени, когда социальная уязвимость простого человека была вопиющей, было цинизмом и наглостью в высшей степени, за что избиратели Берзиньша и его партию (Латвияс цельш) в 2002 году выгнали из Сейма. Но мавр сделал свое грязное дело."