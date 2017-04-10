Низкая рождаемость в Латвии, устройство пенсионной системы и большое распространение "зарплат в конвертах" - вот три причины, по которым нынешние экономически-активные жители заранее обречены на бедное существование на пенсии. Ну и еще местные условия - когда молодежь из Дауавпилса разъезжается стремительно, куда глаза глядят.

Программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 провела анализ пенсионных систем стран Балтии. Выяснилось, что в Латвии пенсионная система намного проигрывает соседям. Средняя пенсия по старости в Латвии сейчас составляет 288 евро. В Литве примерно столько же. Но в отличие от нас, литовцы вообще не облагают пенсии налогом. В Эстонии ситуация еще лучше: в этом году среднюю пенсию подняли на 20 евро. Теперь она составляет 416 евро. Плюс одиноким пенсионерам государство платит дополнительное пособие — 115 евро в год.



В Латвии пенсию пенсионерам платят нынешние налогоплательщики. Это первый уровень пенсионной системы. В Латвии социальный налог - 34,09%: 10,5% дает работник, 23,59% — работодатель. От этой суммы на пенсии идет 20 процентов: 14% - на первый уровень, эти деньги нигде не хранятся, их используют для выплаты текущих пенсий. Тем не менее, эти 14% регистрируют на виртуальном счете и в момент выхода на пенсию превращают в реальные деньги. Еще 6% - идут на второй уровень в пенсионный фонд - банки вкладывают пенсионные накопления в различные инвестиционные инструменты, обеспечивая небольшой доход на будущее. Третий уровень пенсионной системы - добровольный. Жители вправе делать дополнительные накопления и получить их (вместе с накопленными процентами) при достижении пенсионного возраста.



Есть некоторая разница в том, как рассчитывается пенсия в Латвии и соседних странах. В Латвии это происходит так: в 63 года человек выходит на заслуженный отдых. На первом уровне, допустим, у него накоплено 50 тысяч, на втором - 3 тысячи. Эти деньги складывают, потом делят на число лет, сколько осталось жить, берут среднюю продолжительность жизни, скажем, еще лет 18 (18,27). И снова делят на 12 месяцев, получается 241,74 евро.



В соседних странах другой подход. Там есть базовая пенсия плюс пункты за каждый отработанный год. В Эстонии базовая пенсия 161,90 евро - полагается всем без исключения. В Литве базовая пенсия зависит от стажа. Минимальный стаж 15 лет - базовая пенсия маленькая, всего 68 евро. Если работал 45 лет, базовая пенсия уже 174 евро. Попробуем подсчитать будущую пенсию в Эстонии. Пункты дают за зарплату. Если получка была средней по стране — это 1 пункт в год. Если в какой-то период она была в 2 раза выше средней, то 2 пункта за этот год.



Если только половина от среднего жалования, то полпункта. Допустим человек работал 40 лет со средней зарплатой. 40 лет — 40 пунктов. Каждый пункт оценивается в 5,77 евро. Это 230,8 евро. Плюс базовая пенсия — 161,90 евро. Получается 392,7 евро. По крайней мере, знаешь, на что рассчитывать. В Литве пункты оцениваются дешевле — 2, 23 евро за 1 пункт. За 40 лет стажа и 40 пунктов получится 246 евро. Формула для Литвы: 157 (база) + 40 х 2,23 = 246,2.



Еще одно отличие: если человек умер, не дожив до пенсии, накопления 2 уровня в Литве и Эстонии пенсионный фонд отдает его наследникам. В Латвии — нет, эти деньги уходят в общий котел.



На данный момент в нашей стране два работника содержат одного пенсионера. Но рождаемость падает, жители продолжают уезжать, а из тех, кто остался, не все платят налоги или социальные взносы. В старости они рискуют остаться с мизерной пенсией, практически, пособием по бедности.

Пенсионеров становится больше, а новых работников рождается меньше. По прогнозам экспертов, в 2036 году получателей пенсий и пособий будет 830 тысяч. А работающих в стране останется лишь 620 тысяч. Власти понемногу увеличивают пенсионный возраст - к 2025 году он должен составить 65 лет. Но и этого мало - грядущие реформы готовят людей к тому, что те, кто не платит социальные взносы сейчас, получая "зарплату в конвертах", будут получать мизерные пенсии.



Вслух не говорят, но людей ведут к тому, чтобы о своих родителях заботились их дети. Государство, вполне возможно, ограничится минимальными выплатами и "умоет руки". Но даже и этот, весьма циничный с точки зрения налогоплательщика, подход в Даугавпилсе, как и других регионах, имеет свои слабые стороны. Молодежь всеми правдами и неправдами старается уехать из города. Кто в столицу, кто еще подальше - за границу. Наивно думать, что дети, будучи в самом расцвете профессиональных способностей, бросят карьеру в Лондоне или Берлине, скажем, и вернутся в Даугавпилс, чтобы жить вместе с пожилыми родителями и помогать им. Максимум, что следует ожидать нынешним работникам - получения денежных переводов из-за границы. Но и это - совсем не решение проблемы будущих пенсионеров.