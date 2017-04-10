Уже совсем скоро, 18 апреля, в Даугавпилсе начнется прием списков кандидатов от разных партий для участия в выборах в самоуправление 2017.
Сделать это партии смогут в 209 каб. Даугавпилсской думы 18 апреля с 13.00 до 17.00, а также 24 апреля с 14.00 до 18.00. С 19 по 23 апреля за день кандидаты могут договориться по телефону (28811230) о времени подачи своего списка. Плата, вносимая при подаче списка, составляет 210 евро. Если на выборах в думу будет избран хотя бы один человек из спсика партии, деньги будут возвращены.
В случае если список на выборах не пройдет, средства будут перечислены в городской бюджет.
В случае если список на выборах не пройдет, средства будут перечислены в городской бюджет.
Присутствующим презентовали также приоритеты программы партии «Согласие» в Даугавпилсе:
Бесплатный общественный транспорт и Карта горожанина;
Ввести в Даугавпилсской региональной больнице современные лечебные технологии и привлечь персонал;
Обеспечить стабильность тарифа на тепло и вернуть "Daugavpils siltumtīkli" приватизированные мощности;
Изменить структуру обслуживания бытовых отходов для снижения тарифов;
Открыть социальный магазин и муниципальную аптеку;
Привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места;
Упорядочить тариф на обслуживание в сфере ЖКХ;
Расширить программу поддержки молодёжи.
Фамилии остальных кандидатов в депутаты станут известны после того, как их утвердит правление, однако уже известно, что в команде будут работники здравоохранения, спорта, педагоги и инженеры.
Как сообщил Нил Ушаков, Андрей Элксниньш последние 6 лет защищал интересы города и всего региона в парламенте и выявил за это время целый ряд случаев бесхозяйственности и попустительства.
«Сейчас у Андрея с его сильной командой есть реальная возможность навести в Даугавпилсе порядок. Я уверен, что мой опыт на посту мэра Риги он сможет применить и в Даугавпилсе», - отметил Нил Ушаков.
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10 апреля, 09:25