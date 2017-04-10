В минувшие выходные (8 апреля) состоялся тотальный диктант по русскому языку в Латвии.



В Риге в нем участие приняли 392 человека. Второе место после Риги занял латгальский Резекне, где проверить грамотность пришёл 41 человек. В Даугавпилсе на диктант пришли 34 участников. В Елгаве 32 человека пришли в одноименную гостиницу для написания диктанта. В Валмиере координатор Лидия Фёдорова сообщила о 28 участниках Тотального диктанта. Вентспилс привлёк 21 желающего проверить свою грамотность. В Олайне число участников составило 14 человек, а в Краславе — 4.



В целом число участников по всей стране выросло на 100 человек по сравнению с прошлым годом и составило 566 человек.



В течение двух недель филологами-русистами по всей Латвии будет осуществляться проверка работ. Свои результаты участники смогут посмотреть в условиях анонимности и конфиденциальности, зайдя на универсальный сайт Тотального диктанта totaldict.ru и заполнив небольшую анкету, в которой надо будет максимально точно (как на бланке участника) ввести свои координаты (имя и фамилию, возможно, псевдоним) и кодовое слово, чтобы получить доступ к информации.



По итогам проверки будут выявлены победители, а все без исключения участники получат приглашение на церемонию награждения (конец апреля — начало мая), где смогут получить свои работы, а также обратиться к филологам за консультацией по поводу орфографических и пунктуационных особенностей текста диктанта.



Отличники Тотального диктанта по всей Латвии получат призы, а наиболее грамотные участники по традиции отправятся в культурно-ознакомительную поездку в Брюссель или Страсбург.